13% van sterfgevallen wereldwijd te wijten aan te hoge bloeddruk: hoe herken je het? En wat eet je best (niet) om het te verhelpen?

Zo veel bakbeurten kan je uit je frituurvet halen (en dat is minder dan je denkt)

Vrijdag betekent voor velen tijd om iets te frituren. Of dat nu frietjes, bitterballen of kroketten zijn. Maar hoe vaak moet je het frituurvet waarin je bakt vervangen? Het is misschien een vervelend werkje, maar het is van belang om het regelmatig te doen. Bernard Lefèvre van het Nationaal Verbond van Frituristen legt uit hoe vaak het moet én hoe je weet dat het er tijd voor is.