12 zomerbars die de omweg waard zijn: extra genieten op een straffe locatie

ANTWERPEN

Op genieten staat geen leeftijd

Wat een topidee van dit woonzorgcentrum: tussen de bomen zie je niet alleen geitjes huppelen en senioren rondwandelen, je kan er onder de kleurrijke parasols neerstrijken voor een fris drankje, ijsje of iets om te eten. Zomerbar ‘t Vaerenhofke in Reet is een geweldige plek waar jong en oud zich op hun gemak voelen onder het motto: op zoek gaan naar kleine gelukjes.

Zomerse idylle tussen de zonnebloemen

In een cirkel te midden van een maisveld net op de grens met Nederland ligt van 27 juli tot 21 augustus een klein stukje paradijs verborgen. Een prachtige erehaag van zo’n 5000 zonnebloemen zorgt voor een stralend welkom in de Graanbar in Meerle (Hoogstraten). Foodtrucks, een kidszone met uitleefmogelijkheden en enkele schuilplekken voor als het toch eens zou regenen maken het af.

Hemelse oase in de stad

Midden in het drukke straatleven van Borgerhout zorgt Bar Chapel voor een rustpunt met een oase van groen. De vroegere kapel met kloostertuin is vandaag een plek om met een heerlijk drankje in de hand te genieten te besluiten dat je niet ver hoeft te gaan om vakantie te nemen. De wisselende foodtrucks met eten uit verschillende wereldkeukens maken de reis compleet.

OOST-VLAANDEREN



Om te kwispelen van plezier

Honden die hun baasje mee op stap nemen? We zouden er niet van verschieten bij Dirty Dogz in Melle. De zomerbar in het groen ligt naast het hondenasiel en weet dus wat viervoeters vrolijk maakt. De aparte speelzone waar honden mogen loslopen kan rekenen op enthousiast geblaf.

Pintjes op het plein

Een kerkplein en drie ondernemende horeca-ondernemers die ieder een container optoveren tot bar: ziedaar het simpele recept om leven in het dorp te blazen. Bij Slenne zomert in Sleidinge zal de innerlijke mens niets tekort komen met in totaal 80 speciaalbieren op de kaart, een selectie tapas en kibbeling om samen van te knabbelen. Laat de zomer maar komen.



WEST-VLAANDEREN



Spetter spieter spater!

Waterpret combineren met een zomerbar, dat lijkt ons een ijzersterk concept. Eerst een rondje roeien, je armspieren trainen in een kano of kajak en daarna het plezier verder zetten op de groene weide naast de IJzer: in het gezellige IJzerfun in Roesbrugge (Poperinge) begrijpen ze helemaal hoe je het vakantiegevoel opwekt. Springkastelen, een bellenblaasmuur en lekker eten staan ook op het menu.

Tussen statige kasteelbomen

Je hoeft je prinsessenkleed niet van stal te halen om in deze zomerbar je voetjes in het gras te planten. Het decor van het kasteel aan de Bosbar in Banhout geeft alles vanzelf allure én de verkoelende schaduw van de eeuwenoude bomen maakt dit tot een zalige plek op warme dagen. Het kasteeldomein met zijn unieke flora en fauna is uitzonderlijk open dus grijp je kans voor een bezoek en vergeet vooral niet om van de lokale biertjes te proeven.

LIMBURG



Old school cocktailplezier

Aan het water in Maasmechelen parkeert elke vrijdag, zaterdag en zondag een opvallende verschijning. The Prohibition Bar katapulteert je terug in de tijd naar de drooglegging en doet dat in de stijl. De opvallende gele schoolbus brengt je meteen in de juiste mindset, de cocktails en mocktails en de sympathieke locatie zorgen voor de extra touch. Waar ben jij deze zomer geweest? In het Amerika van de jaren 20!

Knap uitzicht én alpaca’s

Natuur en dieren, bestaat er een beter combinatie? Jazeker, zet er nog een gezellig terras naast met drank en ijsjes en je hebt de perfecte mix voor een gezellige uitstap. De vergezichten over de glooiende velden aan het Alpaca terras in Gingelom zijn op zich al de moeite, de grazende alpaca’s maken het net dat tikje fotogenieker.

Exotische hotspot

Als jij niet op vakantie kan, dan brengt deze zomerbar het vakantiegevoel tot bij jou. Alle toeters en bellen, bloemenkransen en cocktails worden in Lagoon Lounge in Maasmechelen uit de tent gehaald om zomervibes de lucht in te strooien. Er zijn verschillende zones, ieder met een eigen stijl, zelfs eentje met waterpijpen. Oh ja, de leeftijd is 18+, zomerfun op volwassenmaat dus.

VLAAMS-BRABANT

Dorpsgevoel in de oude pastorij

Nu de paster niet langer de plak zwaait in het dorp krijgt ook de pastorij een nieuwe functie, eentje die je zeker zal appreciëren als de zon van de partij is. In de Heerlijckheid in Vissenaken (Tienen) is er op het podium plaats voor muziek van uiteenlopende genres, in het glas een friszure geuze, wij durven wedden dat hier heel wat nieuwe vriendschappen worden geboren.

Wandelen x apero

Nog nooit gehoord van Essene? Daar mag dringend verandering in komen. Yfreds Weekendbar in Essene (Affligem) is alvast een uitstekende reden om het mooie Pajottenland te verkennen. Op zondag krijg je eerste een gegidste wandeling, daarna schuif je aan op het kerkplein om de lokale lekkernijen te leren kennen. Af en toe wordt er ook gedanst of is er een happy Velo hour. Altijd iets te beleven!

