12 euro voor 1 kilo kersen is geen uitzondering dit jaar: waarom zijn ze zo duur?

“De prijzen stegen voor zowel kersen met een Belgische oorsprong, als voor kersen die in het buitenland werden geteeld,” vertelt Dany. “Dat heeft ten eerste al alles te maken met kleinere oogsten. Tot halverwege mei was het erg koud in België, waardoor telers de kersen pas later konden beginnen plukken. In normale omstandigheden is er een overlap tussen de pluk van Belgische kersen en de import van buitenlandse kersen, maar door die verschuiving is dat niet langer het geval en is er schaarste.”

“Bovendien kenden Zuid-Europa en Turkije – twee belangrijke exporteurs van kersen – ook geen ideale weersomstandigheden, waardoor ook die regio’s een kleinere productie hadden. Omdat de vraag groter is dan het aanbod, stijgen de prijzen.”

De prijs is gestegen, maar hoe zit het dan met de kwaliteit? “Die van de Belgische kersen zit zeker goed", aldus Dany. “De regenbuien waren niet aanhoudend, waardoor de telers geen problemen kregen met bepaalde ziektes. Het was ook niet lang té warm, waardoor de kersen niet zacht zijn geworden. Eigenlijk zijn ze dit seizoen van uitzonderlijk goede kwaliteit.”

Belgische kersen zien er zelfs bijna zwart uit. Dany Bylemans

Hoe herken je de écht Belgische kersen?

In België oogsten telers gedurende zeven à acht weken verschillende kersenrassen, waaronder twee hoofdrassen: Kordia en Regina. De oogst van het bekende kersenras Kordia is dit jaar een derde kleiner, en ook de minder bekende, vroegere kersenrassen kenden kleinere oogsten. “Maar de variëteiten van kersen volgen elkaar op, en vanaf volgende week zal het tweede hoofdras, Regina, opnieuw op de markt verschijnen. Het volume van die oogst was wél goed. Omdat er dus meer Belgische kersen in de rekken zullen liggen, zullen de prijzen voor dit topproduct volgende week licht dalen.”

Welk ras de kers is, kan je meestal niet terugvinden op de verpakking van het bakje in de supermarkt. “Voor appels en peren is het verplicht om het ras te vermelden, maar dat geldt niet voor ander fruit. Je kan kersen van bij ons wel gewoon herkennen aan hun uitzicht en smaak: het zijn grote, donkere – zelfs bijna zwarte – kersen, die erg knapperig zijn. Hun diameter is rond de drie centimeter. De kleinere, rode kersen komen uit het buitenland.”

Volledig scherm Kersen van Proefcentrum Fruitteelt in Sint-Truiden © Proefcentrum Fruitteelt

Nog twee weken om ze in te slaan

Als je zin hebt in kersen, is het volgens Dany Bylemans nu het moment om er te kopen. “Over ongeveer twee weken is het kersenseizoen alweer voorbij. Helaas ontgaat dat veel mensen die niet uit de regio van Limburg afkomstig zijn. Het zou mooi zijn mochten consumenten opnieuw de seizoenen leren kennen.” Het seizoen van de Spaanse en Franse kersen is al voorbij, dus na twee weken zullen er nog voornamelijk Turkse kersen in de rekken liggen. “Dan zal de prijs misschien nog verder dalen. Omdat telers in Turkije op verschillende hoogtes boven de zeespiegel kersen telen, kennen zij een veel langer seizoen.”

Voor Belgische kersen zien we een daling in de verkoop van meer dan 30 procent in vergelij­king met dezelfde periode vorig jaar, maar er zijn vandaag ook gemiddeld minder promoac­ties. Hanne Poppe, woordvoerder Colruyt Group

Dalende verkoop

De hogere prijzen omwille van het beperkte aanbod kunnen ook een reden zijn waarom we minder kersen lijken te kopen, ondanks dat we in het hoogseizoen zitten. “Voor de Belgische kersen zien we nu een daling in de verkoop van meer dan 30 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar”, meldt Hanne Poppe, woordvoerder van Colruyt Group. “Maar we willen niet op de feiten vooruitlopen. Het seizoen is nog niet op zijn einde.” Wat volgens haar ook een rol speelt, is dat er vandaag gemiddeld minder promoacties zijn. “Daardoor blijven de prijzen hoog, ondanks dat we de laagste prijs op de markt bieden.”

Promo’s zijn nochtans van groot belang, zo blijkt. Tine De Keersmaker, woordvoerder van ALDI: “Volgens een iVOX-enquête die we onlangs lieten uitvoeren, hechten vier op de vijf Belgen een enorm belang aan promoties op verse groenten en fruit omwille van budgetredenen. Ook bij ALDI merken we dat klanten hun versaankopen sterk afstemmen op wekelijkse promoties, en dat zo’n promotie op bijvoorbeeld kersen veel succes kent. Vorige week hadden we nog een promotie waarbij klanten konden profiteren van 500 gram kersen aan drie euro.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: