10 vragen over eten aan Viki Geunes: “Ontbijten doe ik tijdens de week nooit en na een service probeer ik niet meer te eten”

Luc Bellings test 9 bitterbal­len uit de supermarkt en buist meer dan de helft: “Dit lijkt wel een blok beton waar je je tanden in zet”

Lekker bij een pintje, handig als aperitiefhapje of smakelijk bij een frietje: de bitterbal is een allemansvriend. Naast de klassieke versie voor in de friteuse, heb je vandaag ook oven- en airfryerversies. Zijn ze allemaal even lekker? Luc Bellings proeft negen verschillende soorten, waaronder één veggie en één vegan variant verstopt zitten. Welke komt als lekkerste uit de test?