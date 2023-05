10 vragen over eten aan sterrenchef Viki Geunes: “Deze Belgische chef is jong om al op dit niveau te koken, met hem start een nieuwe generatie”

De 7 favoriete eetadres­sen van VTM-ge­zicht Lynn Wesenbeek: “Dit toprestau­rant is een eiland van mijn rust dat mijn dochter mij leerde kennen”

“Water is een extra troef bij de keuze van een restaurant. Niet zozeer in het glas, wel in het uitzicht”, verklapt voormalige leading lady bij VTM Lynn Wesenbeek. “Wanneer ik een restaurant uitkies, zal het vaak een plek zijn met zicht op water. In mijn Leiestreek zijn we wat dat betreft verwend. De meeste restaurants zijn er voortreffelijk.” Waar is niet alleen het uitzicht, maar ook het eten de moeite om te vermelden? Lynn deelt haar zeven favoriete eetadressen.