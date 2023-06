10 vragen aan sterrenchef Tim Boury: “De basiskennis over omgaan met je personeel heb ik nooit meegekregen, ik leer nog elke dag bij”

Wat gebeurt er nádat je een Michelin­ster krijgt? En zouden Belgische chefs hun ster opgeven? “Ik kan me voorstel­len dat je aan de druk bezwijkt”

De culinaire wereld hield deze week de adem in toen René Redzepi aankondigde de bekende Deense sterrenzaak Noma te sluiten. “Deze manier van werken is onhoudbaar”, vertelde hij aan The New York Times. Hoe ervaren sterrenchefs in ons land die druk van fine dining? En zouden zij ooit hun ster teruggeven? Driesterrenchef Tim Boury van Boury en eensterrenchef Alex Verhoeven van Hert geven hun mening. “Ik kan pas over 15 jaar iets verdienen.”