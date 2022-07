10 snacks van BV’s die je wil geproefd hebben: “Heerlijk gekruid, lichtjes pikant én goed voor 35 centimeter puur genot”

Naast het feit dat ze soms in ‘Tien om te zien' kunnen verschijnen, zouden deze 10 Belgische artiesten evengoed opgevoerd kunnen worden in ‘Tien om te proeven’. Bekend Vlaanderen brengt meer dan alleen maar platen, boeken, liedjes of kookpotten aan de man: van deze 10 BV’s kan je proeven, slurpen of smikkelen.

1. Sushi van zanger Christoff

Zanger Christoff zou letterlijk een moord begaan voor lekkere sushi. Omdat hij het zo graag eet, is er in zijn ‘stamrestaurant’ Yammi Sushi in Wetteren zelfs een lekker sushihapje te koop dat zijn naam draagt. ‘De Christoff’ bevat rijst, gefrituurde scampi, avocado, tonijn en teriyakisaus”, vertelt de zanger daarover.

Volledig scherm Zanger Christoff heeft een sushihapje op zijn naam staan. © rv

2. Een burger van Loïc Van Impe bij Quick

TV-kok Loïc Van Impe was recent nog te zien in ‘De Verraders’ op VTM, en als festivalchef op Rock Werchter, maar is ook te verorberen bij Quick. De hamburgerketen verkoopt tijdelijk De Loïc, een potato bun, met een gehakte steak van 100% Belgisch rundvlees, een sneetje cheddar, ijsbergsla, een saus op basis van ketchup en mayonaise met snippers van dragon en een smaaksensatie van zoete, zure, gekarameliseerde en gefrituurde ajuintjes. “Om in te bijten”, klinkt het.

Volledig scherm De Loïc 'om in te bijten'. © rv

3. Zatte Rita-bier

Actrice Jacky Lafon kruipt op het ‘30 jaar Familie Feest’ nog één keertje in de huid van haar iconische ‘Familie’-personage Rita Van den Bossche. Dat ‘zatte Rita' al eens een glaasje drinkt, weet heel Vlaanderen, maar wist al dat er sinds 2018 ook een artisanaal gebrouwen Zatte Rita-bier bestaat? Het komt in een blonde en bruine versie en wordt gemaakt door de toepasselijke Brouwerij Van Den Bossche. En om meteen in de familiesfeer te blijven: Jacky’s tv-moeder Anna Dierckx bracht met ‘Het Kookboek van De Bomma’ recent nog een receptenbundel op de markt.

Volledig scherm Het Zatte Rita-bier. © rv

4. Aperitieven met Jeroen De Pauw

Aperitieven met bits & bites? Dat kan dankzij chef-kok Jeroen De Pauw en zijn kant-en-klare aperobags met salsa’s en hapjes. De prijzen ervan variëren van 26 tot 44 euro. Het assortiment vind je terug op zijn website en in enkele supermarkten. Vanaf 75 euro is er gratis levering, al kan je de aperobag ook afhalen in Jeroens restaurant Canapé in Tervuren. Onze tip? Bestel er meteen een flesje van Jeroens witte én rode huiswijn bij — om een vergelijkende studie te starten.

Volledig scherm De Aperobag van chef-kok Jeroen De Pauw. © rv

5. Een (William) Boeva’ke in de frituur

Een jaar geleden postte komiek William Boeva dat een speciale frietcombinatie vanaf nu een Boeva'ke zou hete. De combinatie in kwestie? Friet met satékruiden, mayonaise, ketchup en samoerai erover, bicky ajuintjes, een ribster en een kipcorn in stukjes eronder. Verschillende frituren hebben de bourgondische combinatie inmiddels ook écht op hun kaart gezet. Een iemand reageerde op Twitter met de gevleugelde woorden: “deze snack bestaat al en heet een hartaanvalleke.” Nick Bril van The Jane** is alvast fan van deze caloriebom.

Volledig scherm Het Boeva'ke is een notoire caloriebom. © rv

6. Rosé in blik van Mathieu Terryn

Om wat smaak bij te brengen aan een gezellige picknick of zwoele zomeravond met vrienden ontwikkelde zanger Mathieu Terryn van Bazart, samen met zijn management Debonair, wijnimporteur Young Charly en wijnhuis Artadi, Plus One Rosé. Een fruitige, zalmroze natuurwijn in blik, gemaakt van organisch gecultiveerde druiven. ‘The rosé can you can take anywhere’, klinkt de slogan. Voor wie het wat méér mag zijn: de blikken roséwijn zijn ook verkrijgbaar mét bubbels!

Volledig scherm Een blikje rosé van zanger Mathieu Terryn. © rv

7. De Romeo’s-curryworst XXL

De grootste hit van De Romeo’s? Hun XXL frikandel. Die ging inmiddels al meer dan 7,5 miljoen keer over de toonbank in Vlaanderen. “Heerlijk gekruid, lichtjes pikant én goed voor 35 centimeter puur genot. Een hele mond vol dus”, aldus de producent van de uit de kluiten gewassen frituursnack. Voor elke verkochte curryworst gaat er een deel van de opbrengst naar Make-A-Wish Belgium.

Volledig scherm De Romeo's met hun vermaarde curryworst. © © Roland Hermans

8. Gin Thomas

Say yeah! Want Gene Thomas kun je ook uitgieten in je glas. De man van Kristel Verbeke is nochtans geen veelgebruiker van alcohol, maar dat belette de zanger niet om onder de noemer Génial by Gene Thomas een eigen distillaat op de markt te brengen. Het resultaat is een premium gin-likeur met een uitgesproken aroma van munt, aardbei en passievrucht. Het lagere alcoholgehalte van 24 procent maakt dat je hem ook perfect als digestief kan drinken, puur of met wat ijs. Maar de gin-likeur schittert evengoed in de hoofdrol van een verfrissende cocktail of longdrink. Of ga voor de favoriet van Gene Thomas himself: afgetopt met ginger ale, ijs en een takje munt. Te koop via www.gintonicstore.be of bij de betere drankenhandel en speciaalzaak.

Volledig scherm Gene Thomas bracht zijn eigen gin op de markt. © rv

9. Organische gin van Lost Frequencies

Producer Felix De Laet, beter bekend onder zijn artiestennaam Lost Frequencies, lanceerde tijdens de coronacrisis ook een gin, maar dan een organische versie. ‘Ocus Gin’ heeft een opmerkelijke zachtheid en een fantastisch kruidige en bloemige frisheid. “Ik wilde een gin ontwikkelen die een genot is voor je smaakpapillen, maar ook eentje waarbij je tijdens het proeven op een smaakreis gaat”, aldus de dj. Je vindt de gin met een alcoholpercentage van 40% bij de drankenhandelaar of online via shop.lostfrequencies.com. Ideaal in de mix met je favoriete tonic, on the rocks of in een cocktail.

Volledig scherm Felix De Laet reikt met zijn kruidige gin een 'smaak journey' aan. © rv

10. Veugelers koffie

Met ‘Koffie Koffie Hier’ bracht Johan Veugelers een heerlijke oorwurm uit. In het verlengde daarvan brengt hij, samen met koffiebrander Philippe Wilmotte van het Aalsterse Koffies Wilmotte, zijn eigen Johan Veugelers Koffie op de markt. Het zwarte goud van de zanger-accordeonist heeft een gebalanceerde aciditeit, een aangename en toegankelijke hoeveelheid roostersmaak en een zoete, zachte afdronk. De koffie is te koop via de website, op de fanstand én in de Candy & Giftstore in Ninove. En nu maar hopen dat er vroeg of laat ook bijpassende accordeon-koekjes gelanceerd worden.

Volledig scherm Veugelers koffie. © rv

