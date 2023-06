10 roséwijnen onder de 10 euro: welke goedkope wijn is lekker? “Voor amper 5,5 euro kan je al genieten van goede wijn”

Bij warme dagen kan de rosé niet ontbreken. Welke rosé uit de supermarkt kan voor een laag prijsje wel smaken? “Je hoeft niet eens diep in je portemonnee te tasten om een lekker glaasje in te schenken”, zegt HLN-huissommelier Sepideh Sedaghatnia nadat ze 10 wijnen uit 10 verschillende supermarkten blind proeft . Welke is je geld waard? “Dit is een echte wijn voor op het terras deze zomer.”

We hebben wel even op de eerste zonnestralen moeten wachten. En hoe kan je daar beter van genieten dan met een goed glas rosé in de hand? “Roséwijnen worden vandaag technisch beter gemaakt”, aldus Sepideh Sedaghatnia. “En ook wat er tegenwoordig op het menu staat, maakt dat roséwijnen populairder zijn dan ooit. Rosé blijft een goede keuze voor een aperitief, maar is ook makkelijk te combineren met zomerse gerechten. Denk maar aan Spaanse tapas, Italiaanse antipasti, Portugese pinchos, frisse zomerse salades…”

De perfecte temperatuur voor roséwijn hangt deels af van de rosé zelf, het gerecht en de warmte van de dag. “Tussen de 8 en 12 graden Celsius is doorgaans een goede temperatuur om roséwijn te serveren. Koelen doe je het best gewoon in de ijskast. Geef de wijn zeker geen koudeshock in de diepvries, dat is een echte marteling. Wil je de rosé snel kunnen uitschenken? Vul dan een ijsemmers met ijsblokjes, wat water en een beetje zout om de fles te koelen. Binnen de vijf minuten heb je zo een goed gekoelde rosé.”

DE TEST

Onze journaliste schotelt Sepideh 10 glazen rosé voor, afkomstig van verschillende supermarkten.

Druif: Grenache Land: Frankrijk Jaar: 2022 Alcohol: 13%

“Gérard Bertrand is een heel bekende naam in de wijnwereld, met tal van wijndomeinen in het zuiden van Frankrijk. De grenache-druif is een typische druif uit warme regio’s. Deze druif wordt soms ook als ‘suikermachine’ omschreven omwille van het hoge suikergehalte. Dat kan tricky zijn voor het alcoholpercentage. Deze rosé heeft een alcoholpercentage van 13 procent, wat zeker oké is. De neus is eerder gesloten, pas na het walsen van het glas komen aroma’s vrij van klein rood fruit zoals aardbeitjes en frambozen, rozen en een beetje citrusvruchten. In de mond volgt een zachte aanzet met opnieuw fruitaccenten van klein rood fruit, gevolgd door zeste van roze pompelmoes wat voor een aangenaam bittertje in de mond zorgt.”

Serveren bij: aperitief

Druif: blend Land: Frankrijk Jaar: 2022 Alcohol: 12,5%

“Vanachter een trendy zalmrosé kleur duikt een aangename, zachte neus op met aroma’s van perzikken, rozenblaadjes en een beetje Petit Gervais. Het vervolg in de mond voelt warm en zwoel aan door de smaaktoetsen van rijp fruit. Wel is de smaak gebalanceerd, waardoor het ongetwijfeld lekker smaakt bij de barbecue.”

Serveren bij: gegrilde kipbrochette, merguez

Druif: blend Land: Frankrijk Jaar: 2022 Alcohol: 13%

“Vanachter een zalmrose kleur duikt een frisse, florale neus op met vooral aroma’s van lavendel, viooltjes en rozen in combinatie met citrusvruchten, rood fruit en perzik. Een heel aangename geur die zelfs doet denken aan een heerlijk parfum. De mond start fris en zacht met smaaktoetsen van citrusvruchten, gevolgd door wit steenfruit en rood fruit, om tenslotte te eindigen met een floraal smaakje. Deze rosé is heel mooi in balans. Aciditeit is medium minus. Heel aangename rosé die zowel bij het aperitief als bij tal van zomerse bereidingen lekker fris zal smaken.”

Serveren bij: aperitief, zomerse salades, gebakken kip, witte vis

Druif: blend Land: Frankrijk Jaar: 2022 Alcohol: 13%

“Mooie, strakke fles alvast. Ook de neus is leuk met vooral aroma’s van citrusvruchten zoals zeste van citroen, pomplmoes en sinaasappel, in combinatie met wat kruidigheid van tijm, laurier en rozemarijn, én wat klein rood fruit zoals rode besjes en frambozen. In de mond valt meteen de structuur op, wat een aangename bite geeft en smaaktoetsen van peperigheid. Dit is een aangename gastronomische rosé die perfect na het aperitief ook nog bij tal van zomerse maaltijden gedronken kan worden.”

Serveren bij: pizza, pasta, barbecue, gevogelte

Druif: blend Land: Frankrijk Jaar: 2022 Alcohol: 12,5%

“Een nostalgische fles. De neus is eerder subtiel met aroma’s van citrusvruchten (zoals zeste van pompelmoes) in combinatie met wit steenfruit (zoals nectarine), klein rood fruit en een tikkeltje kruidigheid van tijm en rozemarijn. De mond zet zich fris aan. Het valt ook op dat deze rosé voor meer bite op de tong zorgt, wat zeker aangenaam is om met koude gerechten te combineren.”

Serveren bij: vitello tonnato, salades, ratatouille, pasta met tomatenbereidingen

Druif: Agiorgitiko, moscofilero Land: Griekenland Jaar: 2022 Alcohol: 13%

“Een leuke combinatie van agiorgitiko (krachtige blauwe druif) en moscofilero (aromatische witte druif). De neus is heel aromatisch met vooral aroma’s van lentebloesems en tropisch fruit als meloenen, perzik en nectarine, in combinatie met frambozen, bramen en gekonfijte aardbeien. In de mond valt meteen die dominantie van moscofilero op, wat voor een fris mondgevoel zorgt met zowel florale als fruitige smaaktoetsen. Een leuke rosé voor zomerse dagen.”

Serveren bij: Griekse salade met feta en olijven, vegetarische quiche

Druif: blend Land: Zuid-Afrika Jaar: 2022 Alcohol: 13%

“Wat een aangename, aromatische neus! Vooral aroma’s van wit steenfruit, een beetje aardbeien en wat floraliteit komen naar voor. De aanzet in de mond is zacht en rond met ook hier smaaktoetsen van perzik in combinatie met meloen en zeste van citrus. Echt heel aangenaam, het doet zelfs denken aan een lekkere sappige perzik waar je net de eerste hap van hebt genomen. Dit is een mooie, gebalanceerde wijn, weliswaar een commerciële stijl. Qua prijs-kwaliteit is dit zijn geld meer dan waard. Hiermee kun je iedereen plezieren op zonnige dagen.”

Serveren bij: vegetarische gerechten, gegrilde courgette, asperges op de barbecue

Druif: Cabernet noir, souvignier gris Land: België Jaar: 2022 Alcohol: 11%

“Een heel opvallende neus met vooral aroma’s van rabarber en munt, in combinatie met citrusvruchten. Echt heel fris, doet zelfs wat denken aan Lambiek. Het vervolg in de mond is al even fris met een aangenaam zuurtje van zeste van citrusvruchten en smaaktoetsen van rabarber en rode appeltjes. De afdronk doet opnieuw denken aan Lambiek. Ideaal om te drinken op warme dagen.”

Serveren bij: aperitief, salade met geitenkaas en appeltjes

Druif: blend Land: Chili Jaar: 2022 Alcohol: 12%

“Een snoeperig kleurtje. En wat een intense neus! Vooral aroma’s van roze peperbolletjes in combinatie met klein rood fruit (zoals frambozen, rode bessen en gekonfijte aardbeien) en kruiden zoals tijm vallen op. Het vervolg in de mond is zacht en rond met opnieuw smaaktoetsen van rood fruit in combinatie met wat viooltjes achteraan in de keel. Jammer dat het zo snel wegvalt. Deze rosé heeft een erg korte afdronk. Dit is een terras rosé.”

Serveren bij: /

Druif: blend Land: Portugal Jaar: 2022 Alcohol: 12,5%

“Een wat ongewone neus met een gefermenteerd parfum en een wat aards karakter van rode biet, in combinatie met aroma’s van gele appel, rode appel en een beetje watermeloen. In de mond duikt een aangenaam zuurtje van citrusvruchten op, die de grondsmaak van rode biet goed ondersteunt. Die aciditeit maakt het wat frisser en aangenamer, en zorgt aan de zijkant ook voor wat speeksel. Al duikt in de afdronk ook nog donker fruit op. Dit is een ietwat ongewone rosé om uit zo’n warme regio te komen. Dubbelzinnig wijntje.”

Serveren bij: /

