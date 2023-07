10 gembershots getest: hoe gezond zijn ze écht? Diëtiste buist er 2 en 3 zijn maar heel nipt ‘geslaagd’: “Dit is verborgen frisdrank”

15 internatio­na­le foodmar­kets waar je met plezier een reis rond boekt deze zomer: “Dit is het foodwalhal­la van Europa”

Als er één ding is dat centraal staat wanneer we op vakantie gaan, dan is het wel lekker eten. Wie over Michelinrestaurants leest, leest vaak dat ze een omweg waard zijn. Foodmarkets vind je daarentegen eveneens wereldwijd én zijn een pak goedkoper. Welke internationale foodhallen zet je graag op je lijst? En wat moet je daar absoluut proeven? Van een smeltkroes aan keukens in Londen tot zuiderse smaken in Barcelona: deze 15 foodmarkten zijn écht de moeite waard.