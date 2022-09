1 weekmenu, 5 gerechten, 23 euro: met deze recepten van Piet Huysentruyt, Sandra Bekkari en Jelle Beeckman wordt volgende week een smakelijk succes

Elke dag een maaltijd op tafel toveren: het is niet altijd even evident. Gelukkig voorzien onze 3 HLN-chefs Piet Huysentruyt, Sandra Bekkari en Jelle Beeckman elke week voldoende inspiratie om niet voor de zoveelste keer met de handen in het haar te zitten. Voor amper 23 euro tover je deze smakelijke gerechten op tafel. Snel klaar, betaalbaar én lekker? Dat klinkt als een succesrecept.

Elke dag vind je in de weekkrant een exclusief recept van één van onze drie chefs: Piet Huysentruyt, Sandra Bekkari of Jelle Beeckman. Op zaterdag bundelen we deze online in een weekmenu zodat je voldoende inspiratie hebt in het weekend om je weekmenu samen te stellen. Deel gerust je klaargemaakte recept met HLN, zodat we samen van al dat lekkers kunnen genieten.

Maandag: havermoutrozijnenbrood met walnoten van Sandra Bekkari

“Met dit zelfgebakken brood scoor ik steevast bij het ganse gezin. Perfect bij de zondagse brunch of om het weekendgevoel nog even vast te houden tijdens de week. Het is bovendien ook heel erg lekker met wat zelfgemaakte confituur op basis van seizoensfruit.”

Bereidingstijd: 5 minuten

Oventijd: 35 minuten

Prijs: € 2,70 p.p.

Ingrediënten voor 1 brood

• 1 el kokosvet

• 200 g + 100 g (glutenvrije) havervlokken

• 160 ml lauwe rijstmelk

• 4 eieren

• 2 tl glutenvrij bakpoeder

• snufje zeezout

• 1 el acaciahoning

• 2 el chiazaadjes

• 5 el mix van rozijnen en cranberry’s

• 1 handvol walnoten

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Smelt het kokosvet op een laag vuur.

Mix 200 g havervlokken in de blender met de rijstmelk, de kokosolie, de eieren, het bakpoeder, het zout en de honing.

Hak de walnoten grof.

Giet het mengsel in een mengkom en voeg er de overige havervlokken aan toe, de chiazaadjes, de rozijnenmix en de walnoten.

Meng goed en giet in een bakvorm (10 x 20 cm). Bak 35 minuten in de voorverwarmde oven.

Laat afkoelen en snijd aan met een broodmes.

Tip: Dit is ook geschikt als tussendoortje. Je kan het broodje afgesloten zo’n 4 dagen lang bewaren. Of snijd het in schijfjes en stop het in de vriezer, zo kan je telkens de gewenste portie ontdooien.

Dinsdag: kipfilet met pikant sausje van Piet Huysentruyt

“Kip is altijd lekker! Of je het nu bakt, grilt, of pocheert. Zelf heb ik graag het velletje van de kip, zodat dit krokant gebakken kan worden. Dat is iéts minder gezond, maar af en toe een beetje vet moet kunnen in de keuken. Welke versie kies jij?”

Bereidingstijd: 45 minuten

Prijs: € 6,68

Ingrediënten voor 4 personen

• 4 kipfilets 2,09

• 4 el spaghettimix

• 12 ontvelde en ontpitte tomaten 1,19

• 1 rode paprika = 0,41

• 1 peperoni 2,99

• 1 kl tabasco

• 1 ajuin

• 2 teentjes look

• 4 el gehakte bieslook

• 1 bosje bieslook

• 1 scheutje olijfolie

• 4 lente-uitjes

• 4 el witte wijnazijn

• boter

Zo maak je het

Kruid de kipfilets met peper en zout. Vul een kommetje met spaghettikruiden en wentel ze daardoor. Bak de kipfilet vervolgens krokant aan in een pan met wat boter.

Snijd daarna de tomaten en de paprika in blokjes van ongeveer 5 mm. Pel en snijd de ajuin. Stoof die vervolgens in olijfolie aan, samen met de fijngehakte look. Wanneer de ui glazig is, voeg je de tomaten- en de paprikablokjes toe met de gehakte pepperoni. Doe er nog wat extra spaghettikruiden, 1 kl tabasco en de witte wijnazijn bij.

Laat alles doorkoken en verder pruttelen op een zacht vuurtje tot er een gebonden, pikante saus ontstaat.

Versnijd de lente-uitjes en doe deze door de saus.

Hak wat bieslook fijn en frituur een ander bosje in een friteuse op 180 °C tot ze krokant zijn. Laat uitlekken op keukenpapier.

Serveer de kip met de saus, de gefrituurde bieslook. Pasta past er ook goed bij.

Tip: Als je een goede basissaus hebt, kan je hier alles mee doen wat je wil. Voeg er specerijen aan toe zoals komijn, venkelzaadjes of gember. Ook gele en groene paprika past er lekker in. Verse kruiden zoals munt, basilicum en koriander kunnen de saus ook nog opsmukken.

Woensdag: kabeljauwfilet met kruidenkorst, tomatensaus en prinsessenboontjes van Sandra Bekkari

“Een heerlijk licht en smakelijk comfortfood-gerechtje. Het is supersnel klaar en de kruidenkorst zorgt voor dat tikkeltje meer. Met wat geluk haal je je boontjes en tomaatjes zo uit eigen tuin.”

Bereidingstijd: 15 minuten

Oventijd: 35 minuten

Prijs: € 6,60 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

• 1 el bladpeterselie

• 1 el dragonblaadjes

• 1 el sterke mosterd

• 30 g amandelmeel

• 300 g kabeljauwfilet

• zwarte pepersnufje

• zeezout

• 1 sjalotje

• 1 teentje knoflook

• scheutje olijfolie

• 500 ml passata

• 1 takje tijm

• 1 blaadje laurier

• 12-tal kerstomaatjes

• 400 g prinsessenboontjes

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Hak de bladpeterselie en de dragonblaadjes fijn. Meng de kruiden met de mosterd en het amandelmeel.

Kruid de kabeljauwfilet met zwarte peper en zeezout. Strijk er de kruidenmengeling over.

Hak de sjalot fijn en pers de knoflook. Stoof ze in olijfolie. Voeg de passata toe. Kruid met zwarte peper, zeezout, tijm en laurier. Laat de saus ongeveer 20 minuten op een zacht vuur pruttelen.

Halveer de kerstomaatjes en top de prinsessenboontjes.

Giet de saus in een ovenschotel. Leg er de kerstomaatjes in. Schik hierop de kabeljauw. Zet 15 minuten in de voorverwarmde oven.

Kook ondertussen de boontjes in gezouten water beetgaar (± 8 minuten). Spoel ze meteen onder koud water en stoof kort in wat olijfolie met fijngesnipperde sjalot.

Tip: Wil je eens wat anders proberen dan kabeljauw? Kies dan eens voor heekfilet of een koolvishaasje.

Donderdag: croque op z'n Italiaans van Piet Huysentruyt

“Croque-monsieur is een typisch Belgisch gerecht dat door iedereen gesmaakt wordt. In Frankrijk maken ze die zelfs met een bechamelsaus én extra kaas erbovenop. Zelf verkies ik eentje van hier met lekker krokant brood en veel kaas en hesp zoals mijn mama het altijd maakte. De Italiaanse versie brengt me dan weer naar vakantiesferen. Klaar voor een croque met een zuiderse twist?”

Bereidingstijd: 20 minuten

Prijs: € 5,80

Ingrediënten voor 4 personen

• 8 sneden brood

• boter

• 4 schijfjes gedroogde ham

• 2 bolletjes mozzarella

• 1 tomaat

• 1el Italiaanse kruidenmix

• olijfolie

• grof zout

Zo maak je het

Besmeer de sneden brood met wat boter en beleg ze met de ham, wat plakjes mozzarella en schijfjes tomaat. Bestrooi met wat Italiaanse kruiden op basis van eigen voorkeur.

Gril de croque-monsieurs op de barbecue, in een croque-machine of in een pan, tot het brood mooi goudbruin én krokant is.

Besprenkel met olijfolie en wat grof zout. Serveer met een frisse salade.

Tip: Je kan een croque-monsieur maken in de versie van elk land door de typisch lokale ingrediënten van daar eraan toe te voegen. In Spanje ga je voor manchego kaas, in Denemarken voor gerookte zalm met Deense kaas of zure room, in Frankrijk kies je gedroogde ham, en ga zo maar door, ...

Vrijdag: pasta met aubergine en ricotta van Jelle Beeckman

“Je hebt vermoedelijk ook wel zo een paar vrienden: zet jullie allemaal samen in één kamer en de avond krijgt alle punten voor sfeer en gezelligheid. Dat is exact wat er gebeurt als je alle onderstaande ingrediënten samen in één pot dropt.”

Bereidingstijd: 20 minuten

Prijs: € 1,20 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• olijfolie

• 1 ui

• 1 aubergine

• 2 tenen look

• snufje chilipoeder of cayennepeper

• snufje kaneel

• 1 el paprikapoeder

• 250 g macaroni

• snufje suiker

• 75 ml witte wijn

• 1 blik tomatenblokjes

• 100 ml groentebouillon

• 400 g spinazie

• 200 g ricotta

• paar blaadjes basilicum

• 1 snufje oregano

• peper en zout

Zo maak je het

Doe een scheutje olijfolie in een grote pot.

Snijd de ui in ringen en de aubergine in kleine blokjes. Kruid met peper en zout. Kleur ze aan in de pan op een middelmatig vuur. Voeg fijngesneden look en de kruiden toe.

Voeg de macaroni toe en bak even mee. Doe er een lepeltje suiker bij.

Blus met een glas witte wijn en laat die tot de helft inkoken. Voeg de tomatenblokjes en bouillon toe. Laat koken op een zacht vuur en voeg net voor de pasta gaar is (je zal voortdurend moeten proeven) de spinazie toe.

Werk af met ricotta, basilicum en een snufje gedroogde oregano.

Tip: Je kan de pasta ook afwerken met een bol smeuige burrata. Voeg eventueel wat spekjes toe als je dat wil.

