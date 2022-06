1 weekmenu, 5 gerechten, 23 euro: met deze recepten breng je de zomer in je bord

WeekmenuNog op zoek naar inspiratie om vanaf maandag een drukke werkweek door te komen én smakelijk eten op tafel te toveren? Deze 5 gerechten zijn de favorieten van onze redactie wanneer we iets snel klaar willen stomen dat lekker en betaalbaar is. Want geef toe, voor amper 23 euro een heel weekmenu: het kan slechter, toch? Smakelijk!

Maandag: watermeloensalade met feta en scampi’s

Je zou het misschien niet meteen verwachten, maar de frisse en zoete smaak van de watermeloen is heerlijk in combinatie met de zoutige feta en de sappige scampi’s. Een ideale salade voor op een warme dag.

Bereidingstijd: 30 minuten

Prijs: € 6 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 rode ui, fijngesnipperd

• 1 kleine watermeloen

• 1 handvol muntblaadjes

• 1 handvol basilicumblaadjes

• 200 g feta

• 600 g scampi, schoongemaakt

• 2 el witte balsamicoazijn

• 1 tl honing

• olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het

Kruid de garnalen met peper en zout, en bak ze mooi rozig in olijfolie. Snijd het vruchtvlees van de watermeloen in blokjes. Hak de verse kruiden fijn.

Maak een dressing van 4 el olijfolie, de balsamico en honing en kruid bij met peper en zout.

Meng de watermeloen met de rode ui, de kruiden en de scampi’s. Bedruppel met de vinaigrette en brokkel er de feta over. Kruid met wat extra peper en serveer meteen.

Tip: Laat de scampi’s weg en serveer deze frisse salade als bijgerecht op een zomerse barbecue. Ben je niet zo’n fan van feta, vervang hem dan door bolletjes mozzarella.

Dinsdag: spirelli’s met citroensaus en krokante pancetta

De eenvoud, de volle smaken en de verse ingrediënten typeren dit frisse Italiaanse gerecht. Een toppertje als je het ons vraagt!

Bereidingstijd: 25 minuten

Prijs: € 4 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 ui

• 2 teentjes knoflook

• 200 g groene aspergepunten

• 100 g peultjes

• 100 g erwtjes

• sap van 2 citroenen

• 1 el geraspte citroenschil

• 400 ml room

• 30 g Parmezaanse kaas

• 400 g spirelli’s

• 200 g pancetta, in blokjes

• 1 el bloem

• boter

• olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het

Kook de pasta beetgaar in licht gezouten water. Bak de pancettablokjes in wat boter goudbruin en krokant.

Snipper de ui fijn en bak samen met de geperste look in olijfolie glazig. Voeg de bloem toe en roerbak 1 minuut. Voeg de room en het citroensap toe en laat 2 minuten sudderen op een zacht vuur. Voeg de erwtjes, de peultjes en de aspergepunten toe en breng op smaak met de citroenrasp, peper en zout. Laat vervolgens nog 5 minuten sudderen.

Schep de gare spirelli’s onder de saus met de groenten. Verdeel de pasta over de borden en werk af met de blokjes pancetta en Parmezaanse kaas.

Tip: Visliefhebbers kunnen de pancetta vervangen door gebakken kabeljauw of zalm.

Woensdag: snelle kaneelbroodjes met frambozen

Het neemt best wat tijd in beslag om verse kaneelbroodjes te maken, maar met deze cheat versie met croissantdeeg zijn je broodjes in no time klaar.

Bereidingstijd: 45 minuten

Prijs: € 2,5 p.p.

Ingrediënten voor 15 stuks

• 2 rollen croissantdeeg

• 200 gram frambozen

• 60 g suiker

• 2 tl maïszetmeel

• 1 tl kaneelpoeder

• 80 g poedersuiker

• 2 el melk

• 40 g boter, gesmolten

• bloem

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 175°C. Schep de suiker, het maïszetmeel en het kaneelpoeder onder de frambozen. Rol het deeg uit op een bebloemd oppervlak en maak er een rechthoekige lap van 1 centimeter dik van. Verdeel de frambozen over het deeg en rol het deeg in de lengte voorzichtig, en ietwat strak op.

Snijd het deeg met een scherp mes in plakken van 1,5 centimeter dik. Leg de broodjes op een met bakpapier beklede bakplaat en bestrijk ze met de boter. Ze ze ongeveer 25 minuten in de oven.

Haal de broodjes uit de oven en laat ze afkoelen. Meng de melk onder het poedersuiker en bestrijk er de broodjes mee.

Tip: Echte kaneelliefhebbers kunnen nog een half theelepeltje kaneelpoeder onder de gesmolten boter mengen om er de broodjes mee te bestrijken. Hou de broodjes zeker in de gaten, want ze kunnen snel té bruin worden. Dek ze eventueel af met aluminiumfolie.

Donderdag: gepaneerde aubergineplakken met tomatensalsa en pulled chicken

De Vlamingen eten vandaag anderhalve keer zoveel aubergines als tien jaar geleden. Terecht, want deze groente is door zijn zachte smaak multi-inzetbaar. Wij steken hem deze keer in een krokant jasje en serveren hem met een pittige tomatensalsa en pulled chicken. Klinkt heerlijk toch?

Bereidingstijd: 40 minuten

Prijs: € 4 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 teentje look

• 1 kleine rode ui, gesnipperd

• 1 chilipeper, fijngehakt

• 2 kleine aubergines

• 250 g kerstomaatjes

• 1 handvol peterselie

• 100 g paneermeel

• 80 g bloem

• 2 eieren

• 500 g kipfilets

• 1 l kippenbouillon

• 2 el witte balsamico

• 1 tl honing

• olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het

Breng de kippenbouillon aan de kook en leg er de kipfilets in. Laat ze 10 minuten in de bouillon pocheren.

Snijd ondertussen de aubergines in plakken van ½ cm en kruid met peper en zout. Doe het paneermeel en de bloem in 2 aparte borden. Kluts de eieren in een derde bord los. Wentel de aubergineplakken eerst door de bloem, dan door de eieren en tot slot door het paneermeel. Bak de plakken in hete olijfolie goudbruin en krokant.

Haal de kipfilets uit de bouillon en trek het vlees met een vork uit elkaar. Kruid met peper en zout. Mix de kerstomaten met de look en de peterselie glad. Giet in een kommetje en meng er de rode ui, chilipeper, peterselie, witte balsamico, honing en een scheutje olijfolie onder. Kruid met peper en zout.

Verdeel de aubergineplakken over de borden. Schep er de pulled chicken op en werk af met de tomatensalsa.

Tip: Krokante plakjes aubergine zijn ook ideaal om te serveren als hapje. Snijd de aubergines dan niet in de lengte, maar in de breedte in plakjes van 1/2 cm dik. Serveer met je favoriete dipsaus

Vrijdag: Thaise steak tartaar met een groene sla en frietjes

Een topklassieker uit de Belgische keuken, maar dan met een Aziatische twist. Met deze Thaise steak tartaar sluit je de werkweek in stijl af!

Bereidingstijd: 45 minuten

Prijs: € 6,5 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 2 lente-uitjes

• 1 teentje knoflook

• 1 Romeinse sla

• 1 limoen

• 1 bosje koriander + extra om af te werken

• 1 el geraspte gember

• 50 ml sojasaus

• 1 el mirin

• 1 el sesamzaadjes

• frietjes

• sesamolie

• 4 el mayonaise

• 1 el olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het

Snijd het vlees met een scherp mes in fijne blokjes. Roer de sojasaus met een klein scheutje sesamolie, de mirin, het sap van een halve limoen, de fijngesneden koriander, gember en het sesamzaad door elkaar. Voeg het vlees toe en meng alles goed. Zet koel.

Verwarm de friteuse tot 180°C. Snijd de Romeinse sla in repen en meng er de lente-uitjes onder. Meng de geperste look, het sap van de andere limoenhelft en een klein scheutje sesamolie onder de mayonaise. Roer goed. Giet de helft van de dressing onder de salade.

Bak de frietjes goudbruin in de friteuse. Zet een bakring op een bord. Druk ¼ deel van het tartaarmengsel in de ring. Haal de ring weg. Maak zo op alle borden een portie tartaar. Werk af met de extra koriander. Serveer met de frietjes, de sla en de rest van het sausje.

Tip: Kies voor steak tartaar altijd voor kwaliteitsvol vlees waar niet te veel pezen of vet aanzit. Ossenhaas is een goeie keuze. Het is één van de malste stukken vlees van het rund en ideaal om er steak tartaar van te maken.

