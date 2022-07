1 weekmenu, 5 gerechten, 18 euro: met deze recepten breng je de vakantie in je bord

Ook in de vakantie is het soms moeilijk om alle ballen tegelijk de lucht in te houden. De kinderen zijn vaker thuis, het werk vraagt aandacht én je moet nog steeds ‘s avonds maaltijden op tafel krijgen. Dankzij deze favorieten van de redactie stoom je voor amper 18 euro 5 betaalbare en lekkere weekgerechten klaar.

Elke dag vind je in de weekkrant een exclusief recept van HLN Eten. Op zaterdag bundelen we deze online zodat je voldoende inspiratie hebt in het weekend om je weekmenu samen te stellen. Deel gerust je klaargemaakte recept met HLN, zodat we samen van al dat lekkers kunnen genieten.

Maandag: tostadas met bonenpuree, gegrilde tomaten en runderspiesjes

We starten de week met een Mexicaanse lekkernij: krokante tostadas met een smeuïge bonenpuree, warme tomaatjes en pittige runderspiesjes. Viva Mexico!

Bereidingstijd: 35 minuten

Prijs: € 4 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 2 kleine rode uien

• 200 g kerstomaten

• 2 maïskolven

• bosje koriander

• sap van 1/2 limoen

• 8 mini tortillas/tostadas

• 600 g biefstuk

• 400 g zwarte bonen uit blik, uitgelekt

• 1 el witte balsamico

• ½ tl komijnpoeder

• snuf cayennepeper

• olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 200°C. Doe de kerstomaten in een ovenschaal. Bedruppel met balsamico en olijfolie. Kruid met peper en zout. Zet 12 minuten in de oven en kook ondertussen de maïskolven in 6 minuten in kokend gezouten water beetgaar.

Snijd de rode uien in partjes en het vlees in hapklare stukken. Rijg ze samen met de rode ui aan 8 spiesjes. Bestrijk ze met olijfolie en kruid ze met het cayennepeper en zout. Zet ze even apart.

Doe de zwarte bonen met een beetje van het vocht, de helft van de koriander, het komijnpoeder en het limoensap in een blender en mix glad. Kruid met peper en zout.

Bestrijk de tortilla’s met olijfolie en bak ze langs beide kanten goudbruin in een droge koekenpan. Gril de runderspiesje langs alle kanten even aan. Leg ook de maïskolven even op de grill. Schraap de korrels er vervolgens met een scherp mes af.

Leg telkens 2 tostadas op elk bord. Bestrijk ze met de bonenpuree en verdeel er de warme tomaatjes en de maïs over. Leg er twee spiesjes bij en werk af met de resterende koriander.

Tip: De bonenpuree kan je nog enkele dagen bewaren in de koelkast. Die is ook lekker op een sneetje toast met plakjes avocado.

Dinsdag: gebakken zalmfilets met asperge-krieltjessalade

Asperges met zalm , een heerlijke klassieker. Wij gaan aan de slag met dezelfde ingrediënten, maar geven er een originele twist aan!

Bereidingstijd: 25 minuten

Prijs: € 6 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 500 g groene asperges

• 500 g krieltjes

• 1 handvol dille, fijngesneden

• 4 zalmfilets

• 4 el mayonaise

• 1 el mosterd

• 1 tl honing

• 1 el citroensap

• olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het

Verwijder de harde onderkant van de asperges en kook ze beetgaar in kokend gezouten water. Haal de asperges uit het water. Halveer de krieltjes en kook ze in het aspergewater gaar.

Snijd de asperges in stukken van 2 cm en hussel ze met wat olijfolie. Kruid met peper en zout. Bak de stukken even aan in een hete grillpan. Giet de krieltjes af en laat ze even uitdampen. Meng de mosterd, de honing, het citroensap en de dille onder de mayonaise

Meng de krieltjes met de asperges en roer er de dressing onder. Kruid de zalmfilets met peper en zout, bestrijk ze met olijfolie en bak ze goudbruin en gaar in een hete pan.

Verdeel de salade over de borden. Snijd de zalmfilets in stukken en verdeel over de salade.

Tip: Groene asperges worden boven de grond gekweekt. Door het zonlicht krijgen ze niet alleen hun groene kleur, maar is de schil ook zachter dan die van witte asperges. Daarom hoef je hen, in tegenstelling tot de witte exemplaren, niet te schillen. Hou een kooktijd van 2 tot 3 minuten aan voor beetgare groene asperges.

Woensdag: crumble met zomerfruit

De zomer duurt geen eeuwigheid, dus profiteer nu volop van al dat heerlijke zomerfruit. Wij brachten blozende kersen samen met sappige aardbeien en zoete frambozen en maakten er deze krokante crumble mee!

Bereidingstijd: 35 minuten

Prijs: € 2,80 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 220 g havermout

• 80 g amandelmeel

• 650 g mix rood fruit (aardbeien, frambozen, kersen)

• geraspte schil van 1 citroen

• 3 el honing

• 1 tl kaneelpoeder

• 2 el fijne suiker

• 80 g boter

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180°C. Doe het fruit in een ovenschaal en schep er het kaneelpoeder en de suiker onder.

Meng de havermout met het amandelmeel, de honing en de citroenrasp. Voeg de boter toe en kneed tot een kruimelig deeg. Verdeel het deeg over het fruit en zet de crumble 25 minuten in de oven tot de crumble mooi goudbruin is.

Tip: Serveer de crumble direct uit de oven of laat hem even afkoelen. Lekker met een lepel yoghurt of een bolletje ijs, als ontbijt, snack of dessert!

Donderdag: kip-noedelsalade met pinda’s en chilisausje

Vandaag halen we onze inspiratie uit het Oosten. Deze heerlijke kip-noedelsalade zit boordevol verrassende texturen en smaken. Een salade zoals je die nog nooit geproefd hebt!

Bereidingstijd: 25 minuten

Prijs: € 2,50 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 2 wortelen

• 1 komkommer

• sap van 1 limoen

• 2 lente-uitjes, in ringen

• 50 g sojascheuten

• 1 handvol muntblaadjes

• 500 g kipfilet

• 150 g noedels

• 30 g gezouten pinda’s , grof gehakt

• 2 el vissaus

• 4 el zoete chilisaus

• 1 el sesamzaadjes

• sesamolie

• peper en zout

Zo maak je het

Bereid de noedels zoals vermeld op de verpakking. Halveer de komkommer in de lengte en verwijder de zaadlijst met een lepeltje. Snijd het vruchtvlees in reepjes. Schil de wortelen en snijd ze in dunne plakjes of in lucifers. Blancheer de sojascheuten 2 minuten in licht gezouten water.

Snijd de kip in reepjes. Kruid met peper en zout en bak ze in sesamolie goudbruin en gaar. Zet het vuur uit en meng er de komkommer, de wortelen, sojascheuten en de noedels onder.

Meng het limoensap met de vissaus en sweet chilisaus. Schep de salade op de borden en bedruppel met het sausje. Werk af met de grof gehakte pinda’s, sesamzaadjes, lente-ui en munt.

Tip: Ook koud smaakt deze salade super. Ideaal dus om een restje mee te nemen als lunch voor op het werk.

Vrijdag: cheeseburger met frietjes

Vrijdag burgerdag. Vandaag staat er een sappige cheeseburger, met alles erop en eraan, op het menu. Lekker met frietjes uiteraard, maar wij kozen deze keer voor zoete aardappelfrietjes. Heerlijk om het weekend mee in te gaan!

Bereidingstijd: 35 minuten

Prijs: € 3 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 rode ui

• 1 tomaat

• ¼ ijsbergsla, fijngesneden

• 4 kleine zoete aardappelen

• 8 plakjes augurk

• 4 rundshamburgers

• 4 plakjes cheddarkaas

• 4 hamburgerbroodjes

• 1 el currypoeder

• 1 el paprikapoeder

• 3 el mayonaise

• 2 el Griekse yoghurt

• 2 teentjes geperste look

• olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180°C. Was de zoete aardappelen schoon en dep ze droog. Snijd ze in wedges en leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat. Bedruppel met olijfolie en kruid ze met het paprikapoeder, currypoeder, peper en zout. Zet 25 minuten in de oven en keer ze halverwege om.

Snijd de tomaat en de rode ui in plakjes. Bak de burgers in olijfolie langs 1 kant goudbruin. Keer ze om, leg er een plakje cheddarkaas op en bak 2 minuten. Snijd de broodjes open.

Meng de mayonaise met de yoghurt en de geperste look. Kruid met peper en zout. Bestrijk de broodjes onderaan met de looksaus, leg er wat ijsbergsla op, een burger, een plakje tomaat, rode uiringen en plakjes augurk op. Serveer met de zoete aardappelfrietjes en het resterende looksausje.

Tip: Voor extra krokante zoete aardappelfrietjes, kan je ze in de friteuse bakken. Bak ze dan eerst 4 minuten voor op 150°C. Laat ze vervolgens goed uitlekken en bak ze dan goubruin op 180°C.

