1 weekmenu, 5 gerechten, 13,70 euro: met deze 5 gerechten spaar je extra vakantiegeld uit

WeekmenuOok al willen we vaak besparen op eten: toch willen we dat het nog steeds lekker blijft. Deze 5 gerechten van het HLN Eten-weekmenu zijn niet alleen betaalbaar, maar ook nog eens om van te smullen. Perfect om een vakantiegevoel mee op tafel te krijgen én tegelijkertijd om extra geld uit te sparen om op vakantie te gaan.

Maandag: mango-avocadosalade met kip

Kip met avocado en mango: a match made in heaven, als je het ons vraagt. Als je dit verrassende gerecht proeft, ben je meteen verkocht. Het is bovendien een verfrissend gerecht voor op een warme dag.

Volledig scherm Bowl met kip © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 25 minuten

Prijs: € 3,5 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 rode ui , in halve maantjes

• ½ ijsbergsla

• 2 snack komkommers

• 1 rijpe mango

• 1 avocado

• 16 kerstomaatjes

• 1 bosje koriander

• 2 el geroosterde amandelschilfers

• 500 g kipfilet

• olijfolie

• peper en zout

• 3 el appelazijn

• 2 tl mosterd

• 2 tl honing

• 1 teentje knoflook

Zo maak je het

Halveer de kipfilet in de lengte, kruid met peper en zout en bak ze in olijfolie goudbruin en gaar.

Snijd de ijsbergsla in reepjes. Snijd de komkommer in plakjes, het vruchtvlees van de mango in blokjes, het vruchtvlees van de avocado in reepjes en halveer de kerstomaatjes. Schik alle groenten met de rode ui in diepe borden.

Meng het appelazijn, de mosterd, de honing en de knoflook voor de dressing en giet de helft over de salade. Leg er de reepjes kip bij en werk af met de koriander en de amandelschilfers. Serveer met de rest van de dressing.

TIP: Koop kipfilets van goede kwaliteit. Je zal merken dat ze tijdens het bakken haast geen water afgeven, dat ze lekker sappig blijven en heerlijk smaken achteraf.

Dinsdag: groene lasagne met prosciutto

Lasagne is ongetwijfeld een van de beste Italiaanse uitvindingen. Deze keer maken we geen traditionele lasagne bolognaise, maar een frisgroene zomerlasagne met een laagje zoutige prosciutto.

Volledig scherm Groene lasagne © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 45 minuten

Prijs: € 4 p.p.

Ingrediënten

• 1 ui, gesnipperd

• 2 teentjes knoflook, geperst

• 200 g verse spinazie

• 1 bussel groene asperges

• 500 g erwtjes

• 1 bosje munt

• 1 citroen

• 12 verse lasagnevellen

• 200 g prosciutto

• 300 ml room

• 250 g ricotta

• 1 bol mozzarella

• 2 el geraspte Parmezaanse kaas

• peper en zout

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180°C. Maak de asperges schoon en snijd ze in stukken. Ontdooi de erwtjes. Verhit olijfolie in een pan en stoof er de ui, geperste knoflook en de asperges in. Roerbak gaar.

Doe ondertussen de spinazie in een zeef en giet er kokend water over, zodat de blaadjes slinken. Knijp er vervolgens al het vocht uit en giet dat bij de asperges. Voeg ook een deel van de erwtjes toe, maar hou nog een deel apart. Meng de room en de rasp van de citroen erbij en schep alles goed om. Breng het geheel aan de kook en laat even doorkoken.

Mix vervolgens de groenten met de ricotta en het sap van de citroen glad. Breng alles op smaak met peper en zout.

Schep daarna een laag van de saus in een ovenschaal en bedek met de helft van de prosciutto en een laag lasagnevellen. Jerhaal dit en eindig met een laag lasagnevellen. Verdeel daar plakjes mozzarella over en bestrooi met de geraspte parmezaan.

Schuif de schaal 25 minuten in de oven. Werk de lasagne af met de resterende erwtjes.

TIP: Je kan deze lasagne gemakkelijk op voorhand maken. Het pluspunt is dat het vocht van de saus dan goed in de lasagnevellen kan dringen. Dek de lasagne goed af en zet in de koelkast. Reken een tiental minuten extra baktijd als de gekoelde lasagne de oven in gaat.

Woensdag: bananenpannenkoekjes met blauwe bessen

Met deze zoete pannenkoekjes verwen je groot en klein. En omdat ze gemaakt zijn op basis van lekkere, rijpe bananen, zijn ze net iets gezonder dan de klassieke versie. Dat wordt dubbel smullen!

Volledig scherm Bananenpannenkoeken met blauwe bessen © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 20 minuten

Prijs: € 1,20 p.p.

Ingrediënten voor 8 pannenkoeken

• 2 bananen

• 60 g bloem

• 2 eieren

• 2 tl bakpoeder

• 1 tl kaneelpoeder

• 1 el honing

• 150 g blauwe bessen

• kokosolie

Zo maak je het

Plet de bananen met een vork fijn. Voeg de bloem, de eieren, het bakpoeder, kaneelpoeder en de honing toe en mix tot een glad beslag.

Verhit wat kokosolie in een pan. Schep er 2 grote eetlepels van het beslag in en strooi er wat blauwe bessen over.

Laat 2 minuten bakken. Keer om en bak nog 2 minuten verder. Doe hetzelfde met de rest van het beslag.

Serveer met de rest van de blauwe bessen en druppel er nog wat honing over.

TIP: Je kan deze pannenkoekjes makkelijk glutenvrij maken door de bloem te vervangen door fijne havermoutvlokken.

Donderdag: gewokte zomergroenten met falafel

Vandaag staat er een heerlijk zomers gerechtje met véél groenten en knapperige falafelballetjes op het menu. Een vegetarisch toppertje!

Volledig scherm Gewokte groenten met falafel © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 25 minuten

Prijs: € 3 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 teentje knoflook, geperst

• 2 cm gember, geraspt

• 4 lente-uitjes, in ringen

• 1 courgette, in halve maantjes

• 200 g peultjes

• 200 g tuinbonen

• 200 g jonge worteltjes

• 20 falafelballetjes

• 2 el sojasaus

• 1 tl sesamolie

• 1 el sesamzaadjes

• arachideolie

• peper en zout

Zo maak je het

Schil de wortelen en snijd in plakjes. Bak de look met de gember en de lente-uit kort aan in wat arachideolie. Voeg de worteltjes toe en roerbak 3 minuten. Doe daarna de rest van de groenten, behalve de courgette, erbij en roerbak nog eens 3 minuten. Schep er vervolgens de courgette onder en bak alles nog 1 minuut verder. Breng op smaak met de sojasaus en de sesamolie.

Bak ondertussen in een andere pan de balletjes in olie goudbruin en krokant.

Schep de gewokte groenten op de borden. Leg er telkens 5 balletjes bij en werk af met wat sesamzaad.

TIP: Je kan hier eventueel nog rijst of noedels bij serveren, maar omdat dit gerecht zo rijk is aan groenten, mis je die extra koolhydraten niet.

Vrijdag: eenpansgerecht met worst en krieltjes

Alles in één pan: makkelijker wordt het niet. Deze versie met kleurrijke groenten, krieltjes en worst maak je klaar in een handomdraai en met amper afwas. Ideaal voor een luie vrijdagavond!

Volledig scherm Eenpansgerecht met worstjes © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 50 minuten

Prijs: € 2 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 2 rode uien, in partjes

• 2 teentjes knoflook, geperst

• 400 g krieltjes, gehalveerd

• 2 rode paprika’s, in reepjes

• 1 gele paprika, in reepjes

• 1 broccoli, in roosjes

• 1 handvol platte peterselieblaadjes

• 500 g worstjes

• snufje gerookt paprikapoeder

• 1 el gedroogde tijm

• olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 200°C. Doe de paprika, broccoli, krieltjes, rode ui en knoflook in een grote ovenschaal. Voeg de look toe, bedruppel met olijfolie en kruid met het gerookte paprikapoeder, de gedroogde tijm, peper en zout. Hussel alles goed door elkaar en schik de groenten in een ovenschaal.

Leg de worstjes bovenop de groenten. Bestrijk ze met een beetje olijfolie en schuif de ovenschaal 25 minuten in de oven. Schep de groenten om en keer de worstjes. Laat daarna nog eens 15 minuten verder garen. Werk af met de peterselie.

TIP: Gerookt paprikapoeder vind je in elke supermarkt, vaak in mooie, felgekleurde blikjes. Wees er niet te royaal mee, want de smaak kan snel te overheersend worden.

Lees ook:

