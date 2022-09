1 weekmenu, 5 gerechten, 12,50 euro: met deze recepten overleef je betaalbaar én voorbereid de eerste schoolweken

Elke dag vind je in de weekkrant een exclusief recept van HLN Eten. Op zaterdag bundelen we deze online in een weekmenu zodat je voldoende inspiratie hebt in het weekend om je weekmenu samen te stellen. Deel gerust je klaargemaakte recept met HLN, zodat we samen van al dat lekkers kunnen genieten.

Maandag: gebakken sardientjes met broodsalade

Zomerser dan dit heerlijk zuiderse gerecht kan het niet worden. Deze Italiaanse broodsalade zit boordevol geurige tomaten die perfect matchen met de gegrilde sardientjes. De zon op je bord!

Volledig scherm Gebakken sardientjes met panzanella © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 30 minuten

Prijs: 2,50 euro p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 rode ui, gesnipperd

• 2 teentjes knoflook

• 800 g mix tomaten

• handvol basilicumblaadjes

• 1 citroen, in partjes

• ½ ciabatta

• 2 el witte wijnazijn

• 12 sardientjes

• olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 200°C. Snijd de ciabatta in hapklare stukjes en hussel deze met een scheutje olijfolie. Kruid met peper en zout, leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat en schuif deze 10 minuten in de oven. Keer de stukken halverwege om zodat alles gelijk gebakken wordt.

Snijd ondertussen de tomaten in stukjes en halveer de kerstomaatjes. Meng daar de rode ui, 1 geperst teentje look, de witte wijnazijn, de krokante stukjes brood, het basilicum en een scheutje olijfolie onder. Kruid met peper en zout.

Pers het resterende teentje look bij een scheutje olijfolie en kruid de olie met peper en zout. Dep de schoongemaakte sardines droog en bestrijk ze met de lookolie. Gril ze langs beide kanten goudbruin en gaar. Serveer de visjes met de panzanella en geef er de citroenpartjes bij.

Tip: Afhankelijk van de dikte bak je de sardientjes 2 tot 4 minuten langs elke kant. Voor een extra krokant korstje kan je de visjes eerst door wat bloem wentelen voor je ze bakt.

Dinsdag: gebakken rijst met groene asperges, erwtjes en basilicumolie

Deze lichte, frisse vegetarische rijstschotel valt gegarandeerd bij iedereen in de smaak. Het is een ideaal gerecht om op een warme zomeravond mee af te koelen.

Volledig scherm Gebakken rijst met groene asperges, erwtjes en basilicumolie © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 30 minuten

Prijs: 2,50 euro p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 2 sjalotten

• 2 teentjes knoflook

• 1 bussel groene asperges

• 150 g erwtjes

• 1 bosje basilicum

• 200 g volkorenrijst

• 1 el mirin

• 2 el sojasaus

• 1 takje verse rozemarijn

• olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het

Kook de rijst gaar in gezouten water en laat die daarna wat afkoelen.

Snipper de sjalotten, spoel de asperges en verwijder van die laatste de harde onderkant. Snijd de asperges in stukken van 2 cm en hak de rozemarijnblaadjes fijn. Neem een pan, giet er olijfolie in en roerbak daar vervolgens 4 minuten de asperges met de sjalotten in. Voeg de geperste look, de erwtjes en de rozemarijn toe, en roerbak dit nog eens 4 minuten. Schep alles goed om. Voeg de mirin en de sojasaus toe, doe er de gekookte rijst bij en laat alles goed opwarmen. Proef en kruid eventueel bij met peper en zout.

Doe basilicum in een blender en giet er een scheut olijfolie bij. Kruid alles met peper en zout en mix glad. Serveer de gebakken rijst met de basilicumolie.

Tip: Let er bij de aankoop van asperges op dat ze nog mooi groen en stevig zijn. Ze mogen wat doorbuigen, maar niet te veel.

Woensdag: aardbeienmuffins

Aardbeien zijn er nu in overvloed. Hét moment om er deze heerlijke muffins van te maken. Lekker als snack om mee te nemen naar school of het werk!

Volledig scherm Aardbeienmuffins van Sonja Peeters © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 15 minuten

Oventijd: 30 minuten

Prijs: 1,5 euro p.p.

Ingrediënten voor +- 12 muffins

• 2 eieren

• 120 ml volle melk

• 250 g bloem

• 1 tl bakpoeder

• 150 g fijne suiker

• 1 tl vanille-extract

• 200 g aardbeien

• 125 g boter, op kamertemperatuur

• poedersuiker

• snuf zout

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180°C. Beboter de muffinvormpjes en bestuif met wat bloem.

Mix de boter met de suiker romig. Voeg de eieren toe en mix 1 minuut verder. Voeg nu de melk en het vanille-extract toe en mix kort door. Zeef er de bloem met het bakpoeder bij en spatel, samen met het zout, onder het beslag.

Snijd 2/3de van de aardbeien in blokjes en schep onder het beslag. Verdeel het beslag over de muffinvormpjes. Snijd de rest van de aardbeien in partjes en verdeel over de bovenkant van de muffins. Zet 30 minuten in de oven tot de muffins mooi goudbruin zijn. Bestrooi ze voor het serveren met poedersuiker.

Tip: Bestrooi de muffins voor het bakken met wat amandelschilfers voor extra crunch. Laat ze na het bakken afkoelen in de vorm. Zo stijft het fruit opnieuw op en blijven de muffins hun mooie vorm behouden.

Donderdag: zomerminestrone met pasta en spekjes

Soep tijdens warme dagen? Waarom niet. Zeker als die gevuld is met lekkere seizoensgroenten, pasta en krokante spekjes. Zomer in je bord!

Volledig scherm zomerminestrone © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 25 minuten

Prijs: 2 euro p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 2 uien, gesnipperd

• 2 teentjes knoflook

• 2 wortelen, in kleine blokjes

• 4 stengels selder, in kleine blokjes

• 100 g boontjes, in stukjes

• ½ courgette, in blokjes

• 1 handvol basilicumblaadjes

• 100 g erwtjes

• 1.5 l groentebouillon

• 120 g spekblokjes

• 100 g kleine pasta

• boter

• peper en zout

Zo maak je het

Fruit de uien in boter 10 minuten aan samen met de geperste look, de wortelen en de selder. Giet er de bouillon bij en breng aan de kook. Voeg daarna de rest van de groenten en de pasta toe en laat op een zacht vuur 8 minuten koken.

Bak de spekblokjes krokant in een droge koekenpan. Laat uitlekken op keukenpapier.

Schep de minestrone in borden en verdeel er de spekjes over. Werk af met basilicum.

TIP: Laat de spekjes weg voor een vegetarische minestrone en vervang het eventueel door een lepeltje groene pesto.

Vrijdag: gepaneerde aubergineplakken met tomatensalsa en pulled chicken

De Vlamingen eten vandaag anderhalve keer zoveel aubergines als tien jaar geleden. Terecht, want deze groente is door zijn zachte smaak multi-inzetbaar. Wij steken hem deze keer in een krokant jasje en serveren hem met een pittige tomatensalsa en pulled chicken. Klinkt heerlijk toch?

Volledig scherm Gepaneerde aubergineplakken met tomatensalsa en pulled chicken © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 40 minuten

Prijs: 4 euro p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 teentje look

• 1 kleine rode ui, gesnipperd

• 1 chilipeper, fijngehakt

• 2 kleine aubergines

• 250 g kerstomaatjes

• 1 handvol peterselie

• 100 g paneermeel

• 80 g bloem

• 2 eieren

• 500 g kipfilets

• 1 l kippenbouillon

• 2 el witte balsamico

• 1 tl honing

• olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het

Breng de kippenbouillon aan de kook en leg er de kipfilets in. Laat ze 10 minuten in de bouillon pocheren.

Snijd ondertussen de aubergines in plakken van ½ cm en kruid met peper en zout. Doe het paneermeel en de bloem in 2 aparte borden. Kluts de eieren in een derde bord los. Wentel de aubergineplakken eerst door de bloem, dan door de eieren en tot slot door het paneermeel. Bak de plakken in hete olijfolie goudbruin en krokant.

Haal de kipfilets uit de bouillon en trek het vlees met een vork uit elkaar. Kruid met peper en zout. Mix de kerstomaten met de look en de peterselie glad. Giet in een kommetje en meng er de rode ui, chilipeper, peterselie, witte balsamico, honing en een scheutje olijfolie onder. Kruid met peper en zout.

Verdeel de aubergineplakken over de borden. Schep er de pulled chicken op en werk af met de tomatensalsa.

Tip: Krokante plakjes aubergine zijn ook ideaal om te serveren als hapje. Snijd de aubergines dan niet in de lengte, maar in de breedte in plakjes van 1/2 cm dik. Serveer met je favoriete dipsaus.

