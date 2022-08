1 week, 5 gerechten, 18,50 euro: met deze 5 frisse recepten mag die hittegolf nog even duren

Wie niét op vakantie is momenteel kan gelukkig genieten van vakantie in eigen land dankzij de tropische temperaturen die blijven aanhouden. Warm weer vraagt om frisse, lichte gerechten die niet al te zwaar op onze maag liggen én die ons niet doen zweten. Deze 5 recepten van het HLN Eten-weekmenu koelen je af op hete dagen en zijn nog eens betaalbaar ook. Smakelijk!

Maandag: pokébowl met gemarineerde zalm

Wist je dat de pokébowl oorspronkelijk uit Hawaï komt? Deze kom vol kraakverse groenten en heerlijke gemarineerde zalmblokjes is een regelrechte smaakexplosie in je mond. Heel zomers, gezond en gewoon: superlekker.

Volledig scherm Pokébowl met gemarineerde zalm © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 20 minuten

Prijs: € 5,5 p.p.

Ingrediënten

• 150 g edamameboontjes

• 100 g prinsessenboontjes

• 10 radijsjes

• 2 lente-uitjes

• 40 g veldsla

• 150 g jasmijnrijst

• 400 g zalmfilet

• 2 el krokante uitjes

• 1 tl srirachamayonaise

• 2 el ketjapsaus

• 2 el rijstazijn

• 1 el zwart sesamzaad

• olijfolie

Zo maak je het

Snijd de zalm in blokjes en hussel deze met de ketjap en een scheutje olijfolie. Laat 10 minuten marineren. Kook de rijst gaar zoals vermeld op de verpakking. Giet vervolgens af en roer er de rijstazijn onder. Laat een beetje afkoelen.

Blancheer de boontjes 4 minuten in gezouten kokend water. Snijd de radijsjes in plakjes en de lente-uitjes in ringen.

Bak de gemarineerde zalm 1 minuut op hoog vuur langs elke kant goudbruin in wat olijfolie. Verdeel de rijst, de groenten en de zalmblokjes mooi over 4 kommen. Werk af met de sesamzaadjes, lente-uitjes en de krokante uitjes. Serveer met wat sriracha.

TIP. Ook bruine rijst, quinoa of andere granen smaken heerlijk in een pokébowl. En probeer er ook eens blokjes mango of ananas aan toe te voegen. Variaties genoeg!

Dinsdag: warm steakstokbrood met gekarameliseerde uien

Het water loopt je meteen in de mond van zodra je dit zalige broodje steak op je bord krijgt. Een heerlijk stoer gerecht waar niemand aan kan weerstaan.

Volledig scherm Warm steakstokbrood met gekarameliseerde uien © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 20 minuten

Prijs: € 3,5 p.p.

Ingrediënten

• 1 handvol veldsla

• 2 tomaten, in plakjes

• 2 rode uien, in ringen

• 1 el suiker

• 2 el balsamicoazijn

• 400 g biefstuk

• 1 el mierikswortelcrème

• 2 el mayonaise

• 1 el yoghurt

• 2 el fijngehakte dille

• 2 artisanale stokbroden

• olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het

Snijd de uien in ringen. Bak de ui op een laag vuur in olijfolie in 10 minuten zacht. Voeg na 5 minuten de suiker en de azijn toe en kruid bij met peper en zout. Schep alles goed om en laat verder karameliseren.

Bestrijk ondertussen het vlees met wat olie en kruid met peper en zout. Grill het vlees 3 minuten langs elke kant. Laat vervolgens 5 minuten rusten onder aluminiumfolie. Meng ondertussen de mayonaise met de yoghurt, de mierikswortel en dille. Breng op smaak met peper en zout.

Snijd de stokbroden in vier stukken en snijd ze open. Bestrijk de onderste helften met het sausje en beleg met de veldsla en plakjes tomaat. Snijd de biefstuk in dunne plakjes en verdeel ze over de broodjes. Verdeel er de ui over en bedruppel met wat extra saus. Dek af met de bovenkant van het brood en serveer direct.

TIP: Je kan de stokbroden nog even voorverwarmen in de oven. Zo worden ze extra crunchy. Of maak er een barbecuegerecht van en leg zowel het brood als het vlees op de barbecuegrill!

Woensdag: kip caprese met pasta

Kipfilet met een Italiaanse twist vandaag. De klassieke salade caprese - met tomaat, mozzarella en basilicum - toveren we om tot een heerlijke kip caprese. Mét pasta, uiteraard!

Volledig scherm Kip caprese met pasta © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 40 minuten

Prijs: € 4,5 p.p.

Ingrediënten

• 4 kipfilets

• 1 bol mozzarella

• 1 tomaat, in plakjes

• 2 tl oregano

• 60 g rucola

• 400 g rigatoni

• olijfolie

• peper en zout

Voor de pesto

• 20 g verse basilicum

• 2 teentjes knoflook

• 30 g geraspte parmezaan

• 30 g pijnboompitten

• 100 ml olijfolie

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 200°C. Kruid de kipfilets met de oregano, peper en zout. Bak ze in een ovenbestendige pan rondom goudbruin. Mix alle ingrediënten voor de pesto glad.

Snijd de mozzarella in plakjes en halveer de plakjes. Doe hetzelfde met de tomaat. Maak nu 4 diepe inkepingen in de kipfilets. Vul elke inkeping met wat pesto, een half plakje mozzarella en tomaat. Zet de kipfilets nog eens 15 minuten in de voorverwarmde oven. Kook de pasta beetgaar in licht gezouten water.

Giet de pasta af en meng er wat van de pesto onder. Verdeel de pasta en de rucola over de borden en leg er een kipfilet bij. Geef er de resterende pesto bij.

TIP: Vind je het een gedoe om de kip in te snijden en te vullen? Dan kan je de filets ook gewoonweg in de lengte voor twee derde doorsnijden en ze zo opvullen met al dat lekkers.

Donderdag: linzensalade met jonge worteltjes en gepocheerd eitje

Vandaag kiezen we voor een lekkere, knapperige linzensalade met even knapperige worteltjes en een smeuïg eitje. Wie zegt dat er vlees of vis nodig zijn in een maaltijd heeft deze combinatie waarschijnlijk nog nooit geproefd.

Volledig scherm Linzensalade met gepocheerd eitje © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 25 minuten

Prijs: € 2 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 200 g spinazie

• 2 stengels selder

• 6 jonge worteltjes

• 1 bosje peterselie, grof gesneden

• 1 bosje bieslook, grof gesneden

• geraspte schil en sap van 1 limoen

• 4 eieren

• 25 g parmezaanse kaas, geraspt

• 2 el amandelschilfers

• 2 blikken van 400 g groene linzen

• olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het

Schil en snijd de worteltjes in schuine stukken van 3 cm en snijd de selder in blokjes.

Bak de wortel en selder 3 minuten in olijfolie. Voeg de uitgelekte en gespoelde linzen toe, samen met de spinazie en roerbak tot de spinazie begint te slinken. Kruid met peper en zout.

Doe de verse kruiden met de amandelen, de parmezaanse kaas, de limoenrasp, 2 eetlepels limoensap, 1 eetlepel olijfolie en een scheutje water in een blender. Kruid met peper en zout en mix glad. Schep 1 tot 2 eetlepels van de pesto onder de warme linzen.

Pocheer tot slot de eieren. Serveer de linzensalade met de gepocheerde eieren en geef er de rest van de pesto bij.

TIP: Hoe verser het ei, hoe makkelijker je het kan pocheren. Breng het water tegen het kookpunt aan en doe er wat azijn in. Maak met een lepel een draaikolk in het water en breek er het eitje in. Laat het ongeveer 4 minuten pocheren en haal het er dan met een schuimspaan uit.

Vrijdag: Thaise rijst met garnalen en ananas

De Oosterse keuken zit boordevol heerlijke smaken en texturen. Dit exotische gerecht met ananas en garnalen zal je op dat vlak zeker niet teleurstellen.

Volledig scherm Thaise rijst met ananas en garnalen © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 25 minuten

Prijs: € 3 p.p.

Ingrediënten

• 1 rode ui, gesnipperd

• 2 teentjes knoflook, geperst

• 1 paksoi

• 1/2 verse ananas

• 1 chilipeper, fijngehakt

• 1 bosje koriander

• 1 el limoensap

• 400 g roze garnalen, ongepeld

• 200 g basmatirijst

• 2 el vissaus

• 2 el sojasaus

• 4 el cashewnoten

• arachideolie

Zo maak je het

Kook de rijst gaar zoals vermeld op de verpakking. Snijd het vruchtvlees van de ananas in blokjes en de paksoi in reepjes.

Fruit de look aan in olie. Voeg de garnalen toe en bak ze een tweetal minuten. Voeg de chilipeper, de gekookte rijst, paksoi en de ananasblokjes toe en roerbak alles 2 minuten. Schep er de vissaus en sojasaus onder en bedruppel de inhoud van de pan met het limoensap. Bak alles nog 1 minuut verder en voeg tot slot de noten en de lente-ui toe.

Schep de rijst in kommen en werk af met de rode ui en de koriander.

TIP: Roerbakken doe je op een heel hoog vuur. Daarom gebruik je best een olie die sterk verhit mag worden, zoals arachideolie, maïsolie of zonnebloemolie.

