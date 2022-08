1 week, 5 gerechten, 16 euro: met deze betaalbare recepten blijft de zomervakantie nog even duren

Met het einde van de zomervakantie stilaan in zicht, is onze inspiratie in de keuken soms uitgeput. Tijd om weer een nieuwe wind door de keuken te laten waaien. Een soep past evengoed op hete dagen en een heerlijke quiche kan je opvullen met seizoensgroenten. Met deze 5 recepten kom je volgende week de week probleemloos, smakelijk én betaalbaar door. Welke is jouw favoriet?

Elke dag vind je in de weekkrant een exclusief recept van HLN Eten. Op zaterdag bundelen we deze online in een weekmenu zodat je voldoende inspiratie hebt in het weekend om je weekmenu samen te stellen. Deel gerust je klaargemaakte recept met HLN, zodat we samen van al dat lekkers kunnen genieten.

Maandag: zomerminestrone met pasta en spekjes

Soep tijdens de zomer? Waarom niet. Zeker als die gevuld is met lekkere seizoensgroenten, pasta en krokante spekjes. Zomer in je bord!

Volledig scherm zomerminestrone © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 25 minuten

Prijs: € 2 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 2 uien, gesnipperd

• 2 teentjes knoflook

• 2 wortelen, in kleine blokjes

• 4 stengels selder, in kleine blokjes

• 100 g boontjes, in stukjes

• ½ courgette, in blokjes

• 1 handvol basilicumblaadjes

• 100 g erwtjes

• 1.5 l groentebouillon

• 120 g spekblokjes

• 100 g kleine pasta

• boter

• peper en zout

Zo maak je het

Fruit de uien in boter 10 minuten aan samen met de geperste look, de wortelen en de selder. Giet er de bouillon bij en breng aan de kook. Voeg daarna de rest van de groenten en de pasta toe en laat op een zacht vuur 8 minuten koken.

Bak de spekblokjes krokant in een droge koekenpan. Laat uitlekken op keukenpapier.

Schep de minestrone in borden en verdeel er de spekjes over. Werk af met basilicum.

TIP: Laat de spekjes weg voor een vegetarische minestrone en vervang het eventueel door een lepeltje groene pesto.

Dinsdag: Japanse spitskoolsalade met gebakken zeebaarsfilet en sesamrijst

Japanners kennen de kunst van het koken. Met simpele en weinig ingrediënten slagen ze erin om van elk gerecht een heerlijke smaakbeleving te maken. Wie doorgaans geen fan is van salades, gaat ongetwijfeld toch overstag bij dit recept.

Volledig scherm Japanse spitskoolsalade met zeebaarsfilet en sesamrijst © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 20 minuten

Prijs: € 5 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 spitskool

• 2 cm gember, geraspt

• 2 el fijngehakte peterselie

• 1 limoen, in partjes

• 2 lente-uitjes, in ringen

• 1 chilipeper, in ringen

• 4 zeebaarsfilets

• 1 el honing

• 2 el rijstazijn

• 1 el sesamzaadjes

• 200 g jasmijnrijst

• 2 tl sesamolie

• zonnebloemolie

• zout

Zo maak je het

Snijd de spitskool in hele fijne reepjes. Meng er de gember, de honing, rijstazijn, 1 theelepel sesamolie en een scheutje zonnebloemolie onder. Kruid met zout en hussel alles goed door elkaar. Laat even rusten.

Kook de rijst gaar zoals vermeld op de verpakking. Kruid de zeebaarsfilet met peper en zout en bak deze in hete olie op het vel krokant. Keer om en bak nog 1 minuut verder. Giet de rijst af en meng er de resterende sesamolie en de sesamzaadjes onder.

Verdeel de rijst en de spitskool over de borden. Leg er een zeebaarsfilet op en werk af met de peterselie, lente-ui en de chilipeper. Geef er de limoenpartjes bij.

TIP: Wentel de zeebaarsfilets na het kruiden nog even door wat maïszetmeel. Zo krijg je een extra krokant velletje.

Woensdag: vegetarische bloemkooltaart met zongedroogde tomaatjes

Quiches, hartige taarten en verrassende plaattaarten: we krijgen er geen genoeg van. Deze keer gingen we voor een bloemkooltaart met heerlijke zoetzure half zongedroogde tomaatjes. Maak zeker genoeg, want voor je het weet is er geen spies meer over!

Volledig scherm Vegetarische bloemkooltaart © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 45 minuten

Prijs: € 3 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 zoete ui, in dunne ringen

• 500 g bloemkoolroosjes

• 60 g gemengde sla

• 6 eieren

• 100 ml room

• 100 g geraspte belegen kaas

• 120 g half zongedroogde tomaten

• 1 rol kruimeldeeg

• 1 el gedroogde tijm

• olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 190°C. Bekleed een bakvorm van 24 cm met het deeg en 15 minuten blind in de voorverwarmde oven. Dat is nodig, omdat anders de vulling sneller gaar is dan het deeg. Kook ondertussen de bloemkoolroosjes in 8 minuten beetgaar in gezouten water.

Kluts de eieren met de room en de gedroogde tijm. Kruid met peper en zout.

Meng er de helft van de kaas, de tomaatjes en de bloemkool onder. Giet de vulling in de voorgebakken vorm. Verdeel er de uiringen over en bestrooi met de rest van de kaas. Schuif de bloemkooltaart 25 minuten in de oven. Serveer met de gemengde sla erbij.

TIP: Met blind bakken ga je het taartdeeg eerst voorbakken zodat je een mooie, krokante korst krijgt. Leg hiervoor een vel bakpapier op het rauwe deeg en vul de vorm met steunvulling, zoals gedroogde kikkererwten, linzen of droge rijst.

Donderdag: kip met abrikozen en parelcouscous

Geen beter moment om sappige, blozende abrikoosjes te verwerken in je gerechten, want nu volop te verkrijgen en dus extra zoet. Heerlijk in salades en desserts. Wij kozen voor een warm gerecht en maakten een combi met kruidige kip en parelcouscous.

Volledig scherm Kip met abrikozen en parelcouscous © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 40 minuten

Prijs: € 2,5 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 ui, gesnipperd

• 2 teentjes knoflook, geperst

• 6 abrikozen

• 4 wortelen

• 6 kippenpootjes

• 1 handvol koriander

• 2 el bloem

• 4 el sherryazijn

• 100 ml witte wijn

• 400 ml kippenbouillon

• 150 g parelcouscous

• 1,5 el honing

• 1 el ras el hanout

• olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180°C. Kruid de kippenpootjes met de ras el hanout, peper en zout en bak ze rondom bruin in olijfolie. Schil en snijd de wortelen in schuine plakken. Halveer de abrikozen en verwijder het pitje. Snijd de gehalveerde abrikozen in partjes.

Neem de kip uit de pan, zet het vuur lager en voeg de uien en knoflook toe. Roerbak 5 minuten. Doe er de bloem bij en bak 1 minuut mee. Giet er de azijn en wijn bij, voeg de honing toe en roer tot de saus begint te binden. Giet er nu al roerend de bouillon bij.

Voeg de kip terug toe, net als de wortelen. Doe het deksel op de pan en laat 25 minuten op een zacht vuur sudderen. Bereid ondertussen de parelcouscous zoals vermeld op de verpakking. Schep de abrikozen 5 minuten voor het einde van de gaartijd onder de kip.

Serveer de kip met abrikozen en de parelcouscous. Werk af met de koriander.

TIP: Je kan de sherryazijn weglaten en er wat extra witte wijn of bouillon bij gieten. Voeg de abrikozen zeker niet te vroeg toe, omdat ze door de warmte snel ‘smelten’.

Vrijdag: gegrilde aardappelplakjes met tomaten-kaassaus en pancetta

Wie houdt van hartig, zal bij de eerste hap van dit gerecht meteen een vreugdedansje maken. Een heerlijk bordje gelukseten!

Volledig scherm Gegrilde aardappelplakjes met tomatensaus en pancetta © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 30 minuten

Prijs: € 3,5 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 ui, gesnipperd

• 1 courgette, in blokjes

• 600 g vastkokende aardappelen

• 40 g rucola

• 700 ml passata

• 2 bollen mozzarella, in blokjes

• 2 el geraspte parmezaanse kaas

• 170 g pancetta

• olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het

Kook de aardappelen beetgaar in licht gezouten water. Bak de ui met de courgette 3 minuten in olijfolie. Voeg de tomatensaus en mozzarella toe en laat op een laag vuur 5 minuten sudderen, tot de kaas begint te smelten.

Snijd ondertussen de pancetta in fijne blokjes en bak ze even aan in olijfolie. Schep onder de saus. Proef en kruid eventueel bij met peper en zout. Giet de aardappelen af en verwijder de schil. Snijd ze in plakken en bestrijk ze met olijfolie. Bak ze in een hete grillpan langs beide kanten goudbruin.

Schep de aardappelen op een serveerschaal. Lepel er de saus over en bestrooi met de parmezaan. Werk af met de rucola.

TIP: Kruid de tomaten-pancettasaus nog met een snuf cayennepeper of chilivlokken voor wat extra punch.

