1 week, 5 gerechten, 16 euro: deze recepten van Piet Huysentruyt, Sandra Bekkari en Jelle Beeckman wil je volgende week geproefd hebben

Nu we écht niet meer om het herfstweer kunnen, halen onze HLN-chefs Sandra Bekkari, Piet Huysentruyt en Jelle Beeckman de kookpotten boven om ons nieuwe inspiratie te serveren. Een salade om op voorhand klaar te maken, een soep om je aan op te warmen of een Griekse schotel om van te blijven eten: het zit allemaal in het HLN-weekmenu voor maar 16 euro.

Maandag: Spruitjes uit de oven met kalfsmedaillon, appel en mosterdsaus van Sandra Bekkari

Sandra: “Dit gerecht is een echte seizoensklassieker, maar in een modern jasje. Het appeltje geeft een frisse toets aan het gerecht en de mosterd zorgt dan weer voor de nodige pit. Dit is er eentje die gegarandeerd in de smaak valt.”

Bereidingstijd: 30 minuten

Prijs: € 4 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

• 500 g spruitjes

• 1 grote, zoete, Belgische appel

• 1 el appelazijn

• 1 el verse tijm

• 2 kalfsmedaillons

• 1 sjalotje

• 1 teentje knoflook

• 250 g champignons

• 1 el mosterd

• 100 ml haverdrink

• 1 klontje boter

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 200 °C.

Halveer de spruitjes. Snijd de appel in stukjes.

Doe de spruitjes op een bakplaat samen met de stukjes appel. Meng met 2 el olijfolie, appelazijn en tijm. Kruid met peper en zout. Rooster de spruitjes en appel 20 minuten in de voorverwarmde oven. Roer af en toe eens om.

Bak ondertussen de kalfsmedaillons aan in olijfolie. Haal ze uit de pan. Plaats ze de laatste 6 minuten in de oven onder de spruitjes.

Hak intussen het sjalotje en de look fijn. Snijd de champignons in plakjes.

Stoof het sjalotje en de knoflook aan in olijfolie in dezelfde pan als van de kalfsmedaillons.

Voeg de champignons toe en bak 3 à 4 minuten. Voeg de mosterd toe en blus met haverdrink. Kruid met verse tijm, peper en zout. Laat voor de helft inkoken. Haal van het vuur en voeg de boter toe.

Tip: Heb je na het koken spruitjes over? Was ze pas wanneer je er een ander gerecht mee maakt. Zo verwelken de blaadjes niet.

Dinsdag: Lauwe zalmsalade van Piet Huysentruyt

Piet: “Deze zalmsalade kan je perfect op voorhand klaarmaken: je moet er op het moment zelf bijna niets meer mee doen. Het was al een van mijn toppers helemaal in het begin van mijn carrière en een recept dat ik nog steeds regelmatig klaarmaak.”

Bereidingstijd: 50 minuten

Prijs: € 3,10

Ingrediënten voor 4 personen

• 600 g rauwe zalm

• 50 g is hier meer dan voldoende

• peper en zout

• korianderbolletjes in een pepermolen

• 4 handjes raketsla

• 8 blaadjes basilicum

• 4 blaadjes koriander

• 4 blaadjes platte peterselie

• 8 takjes dille

• 4 blaadjes munt

• 8 blaadjes dragon

• assortiment bloempjes uit de supermarkt (zoals viooltjes, afrikaantjes, kleine anjers)

• 4 el witte wijnazijn

• 12 el olijfolie (heb 6 eetlepels genomen, was anders teveel olijfolie)

• 1 el acaciahoning

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 160 °C.

Snijd de zalm in dikke schijfjes.

Neem vier hittebestendige borden en boter ze in op de plek waar je de zalm gaat leggen, in een ronde van ongeveer 10 tot 12 cm.

Kruid de boter met peper en zout en schik de zalm erop. Kruid ook de zalm zelf met peper, zout en koriander uit de pepermolen. Boter de zalm opnieuw in.

Neem een kommetje en meng de azijn met de acaciahoning en voeg er druppelgewijs de olijfolie aan toe. Kruid het geheel bij.

Schuif de vier borden twee tot drie minuten in de voorverwarmde oven tot de zalm lauw is. De vis moet nog halfrauw blijven.

Meng de sla met de verse kruiden en voeg de vinaigrette toe.

Tip: Gebruik zeker acaciahoning, daardoor zal de vinaigrette beter binden.

Woensdag: Butternutsoep met tomaat, wortel, curry en gember

Sandra: “Pompoen is niet alleen een echte herfstgroente, maar helpt je ook om het seizoen gezond door te komen. De groente zit vol vitamine C en dat is goed voor je immuunsysteem. Een kommetje pompoensoep verwarmt je niet alleen, maar is ook écht goed voor je.”

Bereidingstijd: 30 minuten

€ 3,50 p.p.

Ingrediënten voor 1 pot soep

• 1 rode ui

• 2 tenen knoflook

• 2 cm verse gember

• ½ chilipeper

• ¾ el madras curry

• ½ tl kurkuma

• 1 kleine butternut

• 4 wortelen

• 2 l groentebouillon

• 3 tomaten (of 400 g tomaten uit blik)

Voor de afwerking

• scheutje kokosroom (of sojaroom, zure room…)

• 1 el pompoenpitten

• enkele blaadjes verse koriander

Zo maak je het

Snijd de rode ui en de knoflook fijn. Hak de gember fijn. Verwijder de pitjes uit de chilipeper en hak fijn.

Stoof de ui en de knoflook aan in een kookpot met olijfolie. Voeg de gember, de chilipeper, de madras curry (zie tip) en de kurkuma toe. Stoof even mee zodat de aroma’s goed vrijkomen.

Schil intussen de butternut en de wortels. Snijd de pompoen in stukjes en de wortels in schijfjes.

Voeg de butternut en de wortel toe en stoof mee. Bereid de bouillon en snijd de tomaten in stukjes.

Voeg de groentebouillon en de tomaten toe en laat koken tot de wortelen en de pompoen gaar zijn (ong. 15 minuten).

Mix de soep en werk à la minute af met de kokosroom, de pompoenpitten en de koriander.

Tip: Ik gebruik madras currypoeder ‘fort’, de pittige versie. Aangezien er veel verschil is in pittigheid, kan het zijn dat je de hoeveelheid wat moet aanpassen. Proeven en bijkruiden is de sleutel tot succes.

Donderdag: Warme camembert met siroop van mangothee van Piet Huysentruyt

Piet: “Gasten over de vloer of zin in een kaasplankje op een andere manier? Dan is deze warme camembert met siroop van mangothee een toppertje om uit te proberen. Je kan het volledig op voorhand bereiden én het is een van de makkelijkste gerechten ooit.”

Bereidingstijd: 45 minuten

Prijs: € 2,60 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 4 el mangothee

• 2 el suiker

• 1 camembert

• 4 el gehakte bresiliennenootjes

• frambozen

• platte peterselie

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Zet een pot water op het vuur en voeg de mangothee toe. Laat die 10 minuten trekken. Laat de mangothee voor de helft inkoken, samen met 2 el suiker, zodat er een siroopachtige textuur ontstaat. Zet daarna even in de koelkast om af te koelen.

Snijd de camembert in vier stukken en dip de gesneden kanten in de bresiliennenootjes. Schik ze in een ovenschotel en schuif deze voor 6 minuten in een oven van 180 graden.

Serveer met de siroop van mangothee, wat frambozen en platte peterselie.

Tip: Als je de mangothee niet vindt in de supermarkt, kan je dit gerecht ook maken met een andere fruitthee. Ook met frambozencoulis is dit receptje heerlijk.

Vrijdag: Griekse ovenschotel met zoete aardappel van Jelle Beeckman

Jelle: Zoete aardappel, romige feta, gehakt, krokante nootjes,… Dit gerechtje is zo lekker, ‘t is bijna niet te geloven(schotel)!

Bereidingstijd: 45 minuten

Prijs: € 2,60 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 3 zoete aardappelen

• scheutje melk

• peper en zout

• 300 g bladspinazie

• klontje boter

• 400 g gemengd gehakt

• 1 tl oregano

• 1 tl paprikapoeder

• 1 tl komijn

• ½ pakje feta

• handje pijnboompitten

• 1 teen look (of 2 tl lookpoeder)

• 1 el bloem

Zo maak je het

Verwarm de oven op 200 graden.

Schil de zoete aardappelen, snijd in blokjes en kook ze gaar in gezouten water. Giet af en pureer met een scheutje melk. Kruid met peper en zout.

Snijd de spinazie fijn.

Smelt een klontje boter in een pan en bak daarin het gehakt krokant. Kruid met peper, zout, oregano, paprikapoeder en komijn. Als het gehakt krokant gebakken is, voeg dan de spinazie toe.

Giet uit in de ovenschaal.

Werk af met de puree van zoete aardappel en verkruimel wat feta over de schaal. Schuif 15 minuten in de oven.

Haal de schaal uit de oven en strooi er wat pijnboompitten over. Zet nog 5 minuten in de oven. Werk af met oregano en verse spinazie.

Tip: Gebruik gekookte, groene linzen als een volwaardig vegetarisch alternatief.

