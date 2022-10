“1 tot 4 kopjes koffie per dag beschermen tegen hart- en vaatziekten”: zo eet je jouw hart (on)gezond volgens diëtiste

Hoe giftig zijn paddenstoe­len? Mag je ze plukken en ervan eten? Experte waarschuwt: “Drink nooit alcohol bij dit exemplaar”

Samen met de herfst duiken er weer veel paddenstoelen op in de tuin en in het bos. “Laat ze staan tijdens een wandeling”, waarschuwt Roosmarijn Steeman, wetenschappelijk medewerker van Natuurpunt Studie. “Velen zijn giftig.” Hoe herken je een giftig exemplaar? En wat moet je doen als er toch iemand een gevaarlijke paddenstoel gegeten heeft? Ze zet op een rijtje wat je allemaal moet weten over de fungi. “Deze mag je zeker nooit combineren met alcohol!”

12 oktober