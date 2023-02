1 op de 5 mensen heeft last van een slechte adem: door dit te eten geraak je ervan af

Iedereen heeft weleens last van een slechte adem: ‘s ochtends bij het wakker worden, na drinken van koffie of na een maaltijd met knoflook. Hoe geraak je van die vervelende mondgeur af? Welke voedingsmiddelen helpen dat probleem instant de wereld uit zonder dat je overal je tandenborstel moet meesleuren? Tandarts-epidemioloog Casper Bots en levensmiddelenmicrobioloog Eddy Smid delen tips.

Of je nu regelmatig last hebt van die slechte adem of niet: volgens Chinese onderzoekers staat een slechte adem in de top drie van klachten waarmee mensen het meest bij de tandarts aankloppen. Sommigen hebben er permanent last van, wat halitose wordt genoemd. 1 op de 5 mensen wereldwijd hebben last van het kwaaltje. Het zijn cijfers die tandarts-epidemioloog Casper Bots herkent. “Veel mensen schamen zich ervoor, daarom rust er toch wel een taboe op mondgeur. Het staat vooral sociaal contact in de weg.”

Hoe ontstaat een slechte mondgeur?

De boosdoener achter die slechte adem is volgens het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) de witgele of bruine aanslag op de tong. “Dat laagje bestaat uit allerlei eiwitten, bacteriën en celresten, die onderling ook weer invloed op elkaar hebben. Op dit moment is de meest effectieve methode het achterste deel van de tong schrapen en gorgelen met een chloorhexidine spoelmiddel.”

In het wetenschappelijke tijdschrift BMJ Open verscheen onlangs een opmerkelijk onderzoek dat nieuwe middelen in de strijd tegen een slechte adem werpt: yoghurt, zuurdesembrood, zuurkool en misosoep zouden helpen tegen een slechte adem. Gassen die een slechte mondgeur kunnen veroorzaken, kunnen door bacteriën in gefermenteerde voeding worden geneutraliseerd volgens Chineze onderzoekers. Dat zou komen door de probiotische bacteriën die daarin aanwezig zijn. Deze bacteriën neutraliseren onaangenaam ruikende zwavelgassen in de mond. Probiotische bacteriestammen die dat kunnen zijn onder andere Lactobacillus salivarius en Lactobacillus reuteri.

Welke voedingsmiddelen kunnen helpen?

Probiotische bacteriën zitten onder andere in yoghurt. “Bij melkzuurfermentatie zetten bacteriën suiker om in melkzuur. Als melkzuurbacteriën lactose (melksuiker) omzetten in melkzuur, dan ontstaat yoghurt, kefir of zuurkool. Een deel van die melkzuurbacteriën is probiotisch”, stelt Eddy Smid, hoogleraar Levensmiddelenmicrobiologie bij Wageningen University. Volgens hem zijn we in de loop van de jaren steeds minder levende bacteriën gaan eten. “Je gaat voeding altijd klaarmaken en verhitten, daardoor gaan bacteriën dood, dus ook de prebiotische.”

Volledig scherm Yoghurt bevat vaak bacteriën die goed zijn voor je darmen, maar het is lastig te achterhalen hoeveel. © Getty Images/iStockphoto

Nochtans zijn het deze bacteriën die dus voor een frissere geur kunnen zorgen. Kunnen probiotische voedingssupplementen dan hetzelfde effect hebben als yoghurt en zuurkool? Dat kunnen de onderzoekers niet met zekerheid zeggen, al wordt er door deskundigen wel over gespeculeerd. De een is terughoudend, de ander zegt dat supplementen het proberen waard zijn. Belangrijk is wel dat een supplement bacteriestammen bevat die door de Chinese onderzoekers als effectief zijn aangemerkt.

Of die specifieke stammen in jouw schaaltje yoghurt zitten, is moeilijk te achterhalen. En als ze erin zitten, weet je niet hoeveel van die bacteriën erin zitten. Daarom is het volgens tandarts Bots moeilijk te duiden welk schaaltje yoghurt voor de omgeving van iemand met een slechte adem effectief verschil zal maken. “Yoghurt of zuurkool eten is geen garantie voor het permanent uitblijven van mondgeur”, concludeert Bots. We moeten daarom verder kijken dan een schaaltje yoghurt. “Zelf eet ik zoveel mogelijk producten die niet zijn bewerkt en heel veel groenten. Kortom: voedsel waar je darmbacteriën blij van worden.” Daar wordt ook je mondgeur blij van. En je omgeving.

