1 op de 100 volwassenen en 3 op de 100 kinderen leven met angst om te eten: “Sommige patiënten krijgen alleen maar krokante of gefrituurde voeding binnen”

“Koolhy­draat­arm eten kan je suikerver­sla­ving doorbreken": 3 exclusieve recepten van Julie Van den Kerchove voor meer energie

“Door low carb te eten, kun je uit de dieetcultuur stappen.” Dat is een belofte die chef Julie Van den Kerchove waarmaakt in haar nieuwste boek ‘Low carb, lekker en snel’. “Deze levensstijl is heel toegankelijk en flexibel. Het is een manier van eten waarbij je je energie hoog houdt en vanzelf een natuurlijk gewicht bereikt zonder dat je porties hoeft te beperken of calorieën te tellen.” We stelden Julie vier vragen om te weten te komen hoe dat precies in zijn werk gaat én delen drie exclusieve recepten uit haar kookboek.

15 maart