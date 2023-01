"1 extra portie zuivel verkleint kans op botbreuken en heupletsels op oudere leeftijd": op welke leeftijd eet je best welke hoeveelheid zuivel? En waarom?

Welke soort yoghurt is de meest gezonde keuze? Diëtiste Sanne Mouha licht toe: “Volle yoghurt goede optie als je wil bijkomen”

Het yoghurtaanbod in de supermarkt kan vandaag al eens voor keuzestress zorgen. Skyr, Griekse yoghurt, een plantaardig alternatief of de klassieke varianten: aan keuze geen gebrek, maar welke is écht gezond? Diëtiste Sanne Mouha zet alle soorten yoghurt op een rijtje en deelt enkele gezonde yoghurtrecepten. “Van yoghurt met veel verzadigde vetten, zoals volle of Griekse yoghurt, eet je best geen al te grote porties.”

15 november