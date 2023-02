RESTOTIP. Soep away: “Meelwormen zitten vol proteïnen”

zaventem RESTOTIP. Liefheb­bers van gerijpt vlees vinden hun gading bij Manzo

Goed nieuws voor vleesliefhebbers. Nieuwe zaak Manzo in Zaventem opende drie weken geleden de deuren en deelt de passie voor gerijpt vlees met haar klanten. Het is de tweede zaak voor Antonio Morreale van het gelijknamige Italiaanse restaurant in Sterrebeek en een eerste voor vennoot en gastheer Yassin Elya Koubi. Woon je in Zaventem of omstreken of ben je er in de buurt voor de luchthaven. Dan is deze zaak zeker het ommetje waard. Fan van gerijpt vlees in het bijzonder? Dan is dit de tip voor jou. Lees hier meer van onze restotips.

18 juni