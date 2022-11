Fine Dining met zicht op de Schelde: “Gastronomische avonden in klein gezelschap”

Freek De Roo was jarenlang uitbater van het muziekcafé Lilliput op de Markt van Wetteren maar gooide het na de overname over een andere boeg. Net als zijn zus Fran, van het gelijknamige cateringbedrijf en de delicatessenzaak, nam hij plaats achter de kookpotten. Na een opleiding tot chef-kok werkte hij achtereenvolgens bij Gustaaf, afgelopen maandag nog bekroond met 13 op 20 in de Gault Millau gids, den Eirekluts in Serskamp, Baron Casier in Waregem, Halifax, Cwart in Knokke en als sous-chef in het gerenommeerde restaurant Auberge du Pêcheur in Sint-Martens-Latem en ging op de leer bij chefs als Yves Mattagne en Viki Geunes en als gastchef bij Peter Goossens, Nick Bril, Thierry Thijs en Tim Boury. En nu is er dus zijn eigen Fine Dining.