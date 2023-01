RESTOTIP. Lunchen bij Le Bridon: “Een ideaal adresje, voor wie in de buurt woont of werkt”

Bij ‘Residentie Pur Sang’ is een brasserie gevestigd: Le Bridon. Het is een populair eetadresje bij de bewoners van de assistentiewoningen, maar ook het ruime publiek kan er terecht voor een hapje. Wij gingen eens proeven of de keuken er iets ‘jonger’ is dan de meeste van de tafelende gasten.

We starten met twee alcoholvrije aperitiefjes, want er moet nog gewerkt worden deze namiddag. Ik ga voor de N’Sane Pink Mary, mijn tafelgenoot voor de Pink Aperitivo. Twee frisse en best wel hedendaagse drankjes die allebei met enkele framboosjes worden geserveerd. De kaart is best wel uitgebreid, met klassiekers als balletjes in tomatensaus, filet pur, scampi diabolique en vol au vent, maar ook ‘originele’ gerechten als kalfszwezerik met truffelsaus, wok van scampi met currysaus en gegrilde gamba’s. Voor wie het echt fancy mag zijn: er is ook kreeft.

Er is elke dag een eenvoudige daglunch en een uitgebreidere businesslunch, die je kan zien op de website, en in de namiddag kan je er terecht voor een uitgebreide kaart met desserts, pannenkoeken en wafels en huisbereid roomijs.

Als voorgerecht kiezen we allebei voor de carpaccio van rund. Die is lekker vers. De ‘snippers’ van parmezaanse kaas zijn wat aan de grove kant, maar de verhouding zit, ook met de radijsschijfjes en de rucolasla, wel goed. Aangename verrassing op het bord is voor mij de wakame, het zeewier.

Als hoofdgerecht kies ik voor de vissuggestie: kabeljauw op een bedje van puree en gestoofde groentjes. De portie blijkt heel rijkelijk: ik krijg twee grote stukken vis, op een toefje puree. Zowel de vis als de puree zijn heel lekker, zoals je verwacht. De groentjes zijn fijn en beetgaar, en het sausje erbij is echt enorm lekker.

Mijn tafelgenoot kiest voor de stoverij van rundsvlees. Het vlees is lekker zacht, de saus is heel smakelijk, en ook de groentjes en de frietjes zijn dik oké. Ook zijn bord gaat vlotjes binnen.

We hebben allebei eigenlijk géén plaats meer voor een dessert, maar laten ons toch verleiden door de tiramisu. Die blijkt wat droog: ik heb liever méér mascarpone in verhouding tot de koek. Maar de smaak op zich is wel heel lekker.

Conclusie: we hebben er lekker gegeten, en werden er vlot bediend. Dat maakt Le Bridon wel een ideaal lunchadresje, voor wie in de buurt woont of werkt.

Praktisch:

Brasserie bereikbaar via Westerlaan 56

+32 56 19 38 56

info@lebridon.be

Prijzen:

Carpaccio VG: 18 euro

Vissuggestie HG: 32 euro

Stoverij HG: 23 euro

Tiramisu: 10 euro

