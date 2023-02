‘t Klein Stadhuis viert heropening: “We zijn op zoek naar oude foto’s van Vilvoorde”

Na 3 jaar is er een nieuwe uitbater voor ‘t Klein Stadhuis gevonden. Sinds december houdt Trayana, samen met beste vriendin Sofia, het café in de schaduw van het Vilvoordse stadhuis open. Vrijdag wordt officieel de heropening gevierd met een ‘hapje en een tapje’. “We willen de mensen laten weten dat we weer open zijn.”

Trayana is niet aan haar proefstuk toe. In Perk baat ze ruim een jaar café Boekt uit. “Het is een behoorlijk succes”, zegt ze daar zelf over. “Het publiek is wel anders dan hier. Waar we in Perk meer op vaste klanten kunnen rekenen, moeten we het hier vooral hebben van de passage.”

“We zijn geopend sinds 19 december”, aldus Trayana. “Waarom nu een sfeest? Veel mensen komen het café binnen en zeggen ons dat ze niet wisten dat we weer open waren. We willen vrijdag aan onze zichtbaarheid werken. We hebben geduld en merken dat het de goede kant opgaat. We hebben soms tot 2 uur ‘s nachts klanten.”

Trayana woont in Perk, maar wil zeker een sterke band met Vilvoorde opbouwen. “Daarom zijn we op zoek naar oude foto’s van de stad. We hebben een kleine collectie, maar nog veel muur om te versieren. Iedereen die een oude foto heeft, mag hem ons lenen. Hij zal een mooi plaatsje krijgen.”

Wie mee de heropening wil vieren, is vrijdag in ‘t Klein Stadhuis welkom vanaf 17 uur. Het is een uitgelezen kans om de twee alcoholvrije cocktails uit te proberen die naar burgemeester Bonte zijn genoemd. Een Sunny Bonte (bruiswater, sinaasappelsap en grenadine) en een Bloody Bonte (tomatensap, worcestershire, tabasco en limoensap) zal je voorlopig enkel vinden in het café van Trayana.

