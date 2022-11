Ontdek het lekkerste van Roeselare tijdens de ‘Week van de Smaak’

Noteer maandag 21 tot en met zondag 27 november alvast in je agenda. Dan vindt namelijk de ‘Week van de Smaak’ in Roeselare plaats. Het wordt een editie om je vingers van af te likken. Of je nu een kleine lekkerbek of een grote foodie bent, met zo’n twintig activiteiten is er gegarandeerd voor ieder wat ‘smuls’. Lees hier wat je zeker niet mag missen.

• Proef het stoofvlees van de eerste ‘smaakmaker van Roeselare’

Volledig scherm Annelies mag zich een jaar lang 'smaakmaker van Roeselare' noemen. © Stad Roeselare

Een van de hoogtepunten van de ‘Week van de Smaak’ is het stoofvleesfestijn. Dat gaat door op zaterdag 26 november in de Paterskerk. Je schuift mee aan tafel om het smakelijkste recept voor stoofvlees te proeven, recht uit de potten van de eerste ‘smaakmaker van Roeselare’.

Om die titel te bemachtigen, kon iedereen met een originele, lekkere én lokale versie van stoofvlees zich voor 30 oktober inschrijven. Van de twaalf kandidaten die zich hebben aangemeld, werden er vijf geselecteerd voor de grote finale. De jury onder leiding van sterrenchef Tim Boury heeft daaruit één winnaar aangeduid. Annelies Mesure is de gelukkige en mag haar recept ‘Klassiek Stoofvlees’ aan de hele stad serveren.

Ook goed om weten: voor elke verkochte portie stoofvlees gaat de helft van de prijs naar ‘De Sociale Kruidenier’, een organisatie die gratis voedselhulp biedt voor inwoners van Roeselare die het wat minder hebben.

Meer info vind je hier.

Bekijk hier hoe de selectie voor de ‘smaakmaker van Roeselare' in zijn werk is gegaan:

• Maak een culinaire wandeling door de stad

Een andere niet te missen highlight is het gloednieuwe concept ‘De Achterkeuken’. Dat is een wandeling die je op vrijdag 25 en zaterdag 26 november naar enkele verborgen pareltjes van Roeselare brengt. Op die locaties staan lokale chefs van Le Nord, De Ooievaar, Pieter Kookt, Suurplas, Tafel Madeleine en De Overburen (nieuwkomer in de Gault-Millau gids 2023!) je op te wachten met lekkers. Ook wijnhandelaars Vyncke-Daels en de Vinotheek zijn van de partij. Het is met andere woorden ideaal om de stad en zijn culinair talent te ontdekken. Maar snel zijn is de boodschap want het aantal plaatsen is beperkt!

Meer info vind je hier.

• Bezoek de foodexpo ‘Smaak in al z’n facetten’

Ook de foto- en designexpo ‘Smaak in al z’n facetten’ belooft de moeite te worden. Dat is een initiatief van de provincie en gaat door van donderdag 18 tot en met zondag 27 november in de Spanjestraat. De straffe expositie toont de werken van Belgische foodfotografen met internationale reputatie en creatieve studenten. Wie van al die smakelijke beelden honger of dorst krijgt, kan terecht in een van de pop-upbars of in het restaurant.

Ga je liever zelf aan de slag? Ook dan ben je hier aan het juiste adres. Je kan namelijk ook meedoen aan een van de workshops over de geschiedenis van de foodfotografie, experimenteren met zeewier en oesterzwammen of de veelzijdigheid van kruiden ontdekken.

Meer info vind je hier.

• Beleef de outdoor expo ‘De bevoorrading’ in KOERS

Sportliefhebber? Dan is de expo ‘De Bevoorrading’ van maandag 21 tot en met zondag 27 november iets voor jou. “KOERS, Museum van de Wielersport serveert in de gratis te bezoeken museumtuin tien hedendaagse flandrienrecepten: leer hoe je Biefstuk-in-de-broek, Zoetemelk, Briek Kramiek, Dama Bianca of Coup de Pédale bereidt en scherp intussen je wielerjargon stevig aan”, zegt Bregt.

Meer info vind je hier.

• Laat je verwennen door een heerlijke high tea

Volledig scherm High tea. © Stad Roeselare

Wie van smullen en shoppen houdt, moet op zaterdag 26 november in het centrum van Roeselare zijn. Lokale handelaars en standjes in de straten verwennen je dan met typische high tea-hapjes, koffie en thee.

Meer info vind je hier.

• Maak kennis met de verhalen en gerechten van ‘Plats Divers’

Tot slot maken de koks van het ARhus Café van maandag 21 tot en met zaterdag 26 november hun favoriete gerechten uit het ‘Plats Divers’ kook- en verhalenboek. Dat kwam tot stand binnen het Europese SIREE-project, waarbij ARhus actief inzette op integratie en ondersteuning van mensen met een migratieachtergrond. Roemeense, Syrische, Marokkaanse en Vlaamse ouders en leerlingen van Burgerschool en MSKA in Roeselare delen hun familierecepten en hun verhaal met jou via het boek. Als je komt proeven, krijg je trouwens een exemplaar mee naar huis.

Meer info vind je hier.

Benieuwd naar nog meer workshops, bezoeken achter de schermen of culinaire wandelingen? Het volledige programma van de ‘Week van de Smaak’ in Roeselare vind je via deze link.