RESTOTIP. Café brasserie De Roos: even op vakantie in in Putte

Even op vakantie gaan in je eigen dorp? De Roos in Putte is een brasserie waar je even kan ontsnappen aan de dagelijkse sleur. Het terras is zeer in trek tijdens de zomermaanden, maar ook nu kan je er ongedwongen terecht voor goede, eerlijke kost in een aangenaam kader met vooral zeer vriendelijke bediening. Er is een uitgebreide kaart, waardoor iedereen er wel wat lekkers vindt. Er staan 26 snacks op het menu, sommige zijn alleen tussen 11u30 en 17 u verkrijgbaar. Speciaal voor de zoetekauwen zijn er tussen 14 en 17u pannenkoeken, wafels en milkshakes. Naast een reeks voorgerechten staan er salades, pasta’s, vleesgerechten, visgerechten, wok- en vegetarische schotels op de kaart.