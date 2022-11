RESTOTIP Villa Ostinato in Oostende. “Prachtig pand met een stijlvolle Italiaanse keuken”

Oostende RESTOTIP. Dalmacija in Oostende: geliefd bij de basketbal­club, bekende koppen en... met een ‘Lustige Bosniër’ op de kaart

“Waarom ik geen reclame maak? Ik heb maar zes tafeltjes en ik wil geen mensen teleurstellen.” In de Kemmelbergstraat in Oostende bevindt zich het Kroatische restaurant Dalmacija. Wat we ons bij Kroatisch eten moeten voorstellen, is ons onbekend. Maar we zijn natuurlijk ook benieuwd naar het verhaal achter Dalmacija. “Mijn verleden in de keuken van basketbalclub Filou Oostende zit er voor iets tussen”, zegt de immer vriendelijke uitbaatster Jasenka (52). Intussen is ze ook gespecialiseerd in ‘raw vegan’ taarten.

27 september