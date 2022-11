Lieven en Annemieke zoeken na 30 jaar overnemer voor hun wijnhandel Finesse: “Met pijn in het hart”

“Het is heel jammer, maar nu moeten we echt wel kiezen voor onze gezondheid”, vertellen Lieven en Annemieke. De rug van Lieven wil al enkele jaren niet meer mee, en nu is het moment gekomen om een overnemer te zoeken. “Mijn arts vraagt me al 15 jaar hoe lang ik nog met wijnkisten ga blijven zeulen”, vertelt Lieven. “Op een bepaald moment is het genoeg geweest. Het is jammer want we hebben de wijnhandel al die jaren met heel veel plezier gedaan, en nu nog hé. We zijn het zeker niet beu, maar mijn rug laat het gewoon niet meer toe.” Annemieke startte 38 jaar geleden met haar zus een winkel recht tegenover de kerk. “Later kwam Lieven erbij, verkochten we geschenkmanden en kwam de wijn er geleidelijk aan bij. Zo’n tien jaar later verhuisden we naar onze huidige locatie in de Rijselstraat en zijn voluit gegaan voor de wijn, maar daar is door de jaren heen ook gin, whisky en rum bijgekomen.”