RESTOTIP L’Italiano: een vleugje zon in je bord

Leuven RESTOTIP Bistro Tribunal ‘Chez Yf’: topzaak en dat ontdekte ook wereldkam­pi­oen Julian Alaphilip­pe

Wie op zoek is naar een restaurant waar je fantastische vleesgerechten kan eten, is bij Bistro Tribunal ‘Chez Yf’ in Leuven aan het juiste adres. Van Belgisch Wit-Blauw tot Rubia en Freygaard…de koeltoog van uitbater Yf Geyens is werkelijk een paradijs voor vleesliefhebbers. “Maar we hebben ook vis, zeevruchten en kreeft op het menu staan”, klinkt het.

3 december