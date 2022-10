Restotip. Restaurant À L‘ ENVƎRS: traditioneel of je laten verrassen door de chef

Ieper Restotip. Restaurant Klei in Ieper: “Een meerwaarde voor de stad”

“Fine dining in het hart van de Westhoek” staat op de website van het restaurant Klei in Ieper te lezen. Het eethuis opende pas recent de deuren en gaat al onmiddellijk goed over de tongen in de Kattenstad. Wij konden onze nieuwsgierigheid niet langer bedwingen en schoven er onze voeten onder tafel. Het blijkt dat de slogan op de site niet uit de lucht is gegrepen. Meer restotips hier.

5 maart