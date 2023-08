RESTOTIP. Georgie’s Coffee & Bakery: Gezellig ontbijten en lunchen in het hartje van Grimbergen

Van Zuiderbad tot Café Jardin: in deze 5 zomerbars geniet je van een drankje in de zon in Brussel en de Rand

De temperaturen stijgen en de zomer is in aantocht. Wat is dan een betere manier om af te koelen tijdens een zwoele zomeravond dan een drankje bij een lokale zomerbar? Wij gingen op zoek naar de leukste plekjes in Brussel en de Rand. Van Woodpecker in Brussel tot Bar Bascule in Kapelle-op-den-Bos: in deze 5 zomerbars kan je terecht voor frisse cocktails, mocktails en ander lekkers.