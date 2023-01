RESTOTIP. Verscholen in het Patershol serveert Nonam een fantastische lunch: “Je krijgt er zelfs een dubbel dessert”

Gent RESTOTIP. In Dok Koon waan je je volledig in Thailand, zowel qua gerechten als qua inrichting

Wie ooit al in Thailand is geweest, waant zich meteen terug tijdens een bezoek aan Dok Koon, op een steenworp van de Gentse Vrijdagmarkt. Pam en haar dochter Preeyaporn respecteren niet alleen de authentieke smaken, ze zorgen ook voor een traditionele inrichting. In hun open keuken maken ze alles zelf: van de viskoekjes tot de curry.

