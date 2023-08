NET OPEN: Piepjonge ondernemerszusjes openen met ‘Sense’ hun tweede zaak

De zusjes Maaike (24) en Kailey (19) Su openen maar liefst hun tweede zaak. Sense is een bubble tea shop in de Hoogpoort, maar breidt binnenkort uit naar een volwaardig Aziatisch restaurant. “Ik miste de echte Aziatische gerechten en bubble tea na mijn studies in China, dus maak ik ze nu gewoon zelf”, zegt Maaike.