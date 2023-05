NET OPEN. Oprichter van legendarische frituur De Frietketel begint brunch- en aperobar in Gent: “Kinderen krijgen hun eigen kaart”

Bar Bricolage opent als eerste zomerbar van het jaar de deuren: “Ook onze smakelijke pizza’s zijn terug”

Als je naar buiten kijkt is het moeilijk te geloven, maar aan de kop van het Houtdok zwaait de eerste zomerbar van het jaar de poorten open. Bar Bricolage belooft dit jaar nog meer livemuziek te brengen, maar ook voor foodies is er goed nieuws. De pizzaoven is warmgeblazen, en elke zondag wacht een ‘katerbrunch’. Voor 28 euro schep je jouw bord vol, zo vaak je wil. En ja, ook bubbels zijn inbegrepen.