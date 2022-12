RESTOTIP. Kozi, de hipste koffiebar van Genk

Hasselt RESTOTIP. Enigma in Hasselt: “Mooi gepresen­teer­de bordjes met sharingge­rech­ten uit Kreta die je niet snel elders zal vinden”

Hasselaren die graag nog even van een zorgeloos zomergevoel genieten, kunnen sinds kort terecht bij het Griekse restaurant ‘Enigma’ in de Persoonstraat. Daar leggen Hannah Vangenechten (29) en haar partner en chef-kok Georgios Marakis (36) de Hasselaar in de watten met authentieke Griekse sharinggerechten, en dat in een creatief jasje. Denk aan garnalen geflambeerd in ouzo, smeuïge halloumi op pitabroodjes en meer. Wij proefden alvast met plezier.

28 oktober