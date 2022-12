RESTOTIP. Bistro d’O in Eeklo: “Tapas en de topwijntjes per glas zijn meerwaarde”

Meetjesland Meetjes­land wordt steeds culinair­der: Restaurant Julien scoort best in nieuwe Gault&Millau, ‘Chef & Zus’ en ‘Papinglo’ zijn nieuwko­mers

Het Meetjesland maakt een sterke beurt in de eetgids Gault&Millau 2023. Restaurant Julien uit Lievegem is met 15,5 op 20 het best scorende restaurant uit de streek. Chef Davy Devlieghere krijgt ook de titel ‘Jonge chef van het jaar’. Papinglo uit Maldegem en ‘Chef & Zus’ uit Eeklo zijn twee nieuwkomers in de lijst. Ook Aalter scoort bijzonder goed. Wij zetten alles op een rijtje.

7 november