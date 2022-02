Zware brand legt woning in Dreef volledig in de as

ANTWERPEN Bart De Wever (N-VA) over overlijden rabbijn David Lieberman (96): “Hij was een monument zowel binnen als buiten Antwerpen”

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft in een filmpje zijn deelneming uitgesproken voor het overlijden van opperrabijn David Lieberman (96). Lieberman was een erg geliefd en geëngageerd rabbijn in Antwerpen. “Hij was een monument voor de joodse gemeenschap in onze stad en ver daarbuiten.”

28 januari