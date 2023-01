Zwaar, illegaal vuurwerk ontploft in hand van 16-jarige

Het incident gebeurde omstreeks 19 uur. Een 16-jarige jongen uit Essen had vuurwerk gevonden aan Hemelrijk, in een tunnel onder de spoorweg. “Hij had het vuurwerk zelf aangestoken”, zegt korpschef Rudy Verbeeck. De MUG kwam meteen ter plaatse en bracht hem naar het ziekenhuis voor verzorging. Hoe erg de jongen er aan toe is, is voorlopig niet duidelijk.