Zorgpunt Grens moet zorg dichter bij de inwoners brengen: “We moeten als AZ KLina buiten de muren van het ziekenhuis kijken”

EssenHet Zorgpunt Grens draait stilaan op volle toeren. Inwoners van Essen en de randgemeenten kunnen er nu al terecht voor onder meer wondzorg, orthopedie of bloedafnames. In de toekomst wil AZ Klina, die de organisatie op zich neemt, het aanbod nog uitbreiden. “Belangrijk daarbij is ook dat we over de grens durven kijken”, zegt algemeen directeur/dokter Joost Baert van AZ Klina.

Essen had vroeger al de polikliniek waar de inwoners voor een aantal beperkte zorgen terechtkonden. Maar met het Zorgpunt Grens wil het net nog een stapje verder gaan. “Het opzet is om de zorg dichter bij de mensen te brengen”, vertellen coördinator Geert Vinck en Joost Baert. “Mensen kunnen hier terecht voor wondzorg, bloedafnames, er is ook een dispensarium (voor bijvoorbeeld hechtingen te verwijderen of katheters te spoelen, red), orthopedie en neus-, keel- en ooraandoeningen. Enerzijds ontlasten we daarmee de huisartsen voor een deel, maar het zorgt er ook voor dat inwoners van Essen en randgemeenten geen verplaatsing moeten maken naar AZ Klina wat toch niet de meest vlotte verbinding is vanuit Essen.”

Volledig scherm Geert Vinck is coördinator van het Zorgpunt Grens. © Toon Verheijen

Startpunt

Het Zorgpunt Grens is gevestigd aan Kerkeneind in het gebouw waar vroeger het OCMW was gevestigd. “Belangrijk is dat we dit niet alleen doen als AZ Klina, maar dat we ervoor ook willen samenwerken met bijvoorbeeld thuisverpleegkundigen en huisartsen”, zegt Joost Baert. “Dit is ook nog maar een startpunt. Er lopen nog gesprekken om hier met een nierdialysecentrum te starten en we kijken in de toekomst ook of we hier nog meer gespecialiseerde zorg kunnen aanbieden. Belangrijk is ook dat we dat afstemmen op wat bij de inwoners als behoefte wordt aanzien.”

Uitbreiden

Binnenkort zal het aanbod al uitgebreid worden met een huisarts die gedurende twee keer 2,5 uur per week praktijk zal houden in het Zorgpunt Grens. “Het zal geen extra huisartsenwachtpost worden, maar het is een hand die we willen reiken aan de huisartsen om hen te ontlasten”, zegt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V). AZ Klina ziet het Zorgpunt Grens ook een beetje als een proeftuin om de fysieke grens tussen België en Nederland weg te werken, want dat leidt nu soms tot absurde situaties. “Het knelpunt daar is de wetgeving”, zegt Joost Baert. “Vanuit Essen kunnen we daar de kar trekken om de situatie aan te pakken. Dringende hulpverlening moet prioritair zijn en niet de discussie welke ziekenwagen ter plaatse komt of naar welk ziekenhuis de patiënt gebracht wordt.”