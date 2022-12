Zoë (23) opent kledingzaak als eerbetoon aan haar overleden zusje Eleni (16): “Zij bracht kleur in mijn leven. Dit is voor jou, zus”

EssenZoë Buelens (23) droeg haar zus Eleni in haar hart. Ze bracht kleur in haar leven, maar begin dit jaar stierf de toen 16-jarige Eleni na een zware epileptische aanval. Als nagedachtenis aan haar zus opende Zoë een kledingwebshop, maar nu ook een fysieke winkel ‘Zoo’ke Colorfull Fashion’ in het tuincenter Moerkant (Essen) van haar schoonvader Joep Takx. “We verkopen vooral kleurrijke kleding, want Eleni was degene die kleur in mijn leven bracht”, vertelt Zoë.