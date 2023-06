‘Zo on-Roosendaals dat het leuk is’, G-Spot raakt de juiste plek

Lift Antwerpse voetgan­gers­tun­nel weer klaar voor gebruik

In Antwerpen is de lift van de voetgangerstunnel (Sint-Annatunnel) op Rechteroever weer klaar voor gebruik, na het defect dat vorig week werd vastgesteld. Dat is enkele dagen vroeger dan verwacht. Dit weekend zal de lift, net als die op Linkeroever, wel weer een hele tijd buiten dienst zijn. Om files in de tunnel door het festival Live is Live te vermijden, stuurt beheerder Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) iedereen dan langs de roltrappen naar boven en naar beneden.