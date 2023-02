Zegs RVP-raadslid vreest dat opgerakelde omleidingsdiscussie het dorp gaat beknellen

Wuustwezel Minister Bart Somers (Open Vld) brengt bezoek aan Wuustwezel voor inschrij­ving 15.000ste Oekraïner die lessen Nederlands volgt

Bijna een jaar geleden viel Rusland Oekraïne binnen en dat zorgde voor een grote vluchtelingenstroom naar ons land. Op een jaar tijd schreven in Vlaanderen 15.000 Oekraïners zich in om lessen Nederlands te volgen. Alana was de 15.000ste. Zij schreef zich in in Wuustwezel waar er een opvang is in het voormalige rusthuis Sint-Jozef. Vlaams minister van Samenleven was daarbij aanwezig.

