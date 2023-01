Zaalvoetballers FC Eindhoven sterk uit winterstop; zonder problemen naar kwartfinale beker

De herstart van FC Eindhoven meteen na de winterstop verliep naar behoren. In de achtste finales van de KNVB beker had de zaalvoetbalformatie van coach Jan Vogels geen enkele moeite met ZVV Kroeven dat een divisie lager uitkomt: 9-2.

FC Eindhoven trad gehavend aan. De geblesseerden Jordany Martinus, Marwan Rebbah, Tefvik Ceyar en Bilal Kaddouri ontbraken. Doelman Manuel Kuijk is op de weg terug, maar begon op de bank. In zijn plaats speelde Paolo Pencarelli. Na de pauze kwam Kuijk alsnog in het veld.

Goede bedoelingen

De Rucphense ploeg, koploper in de eerste divisie, was met een volle bus supporters en volop goede bedoelingen naar Eindhoven afgereisd.

Niet naar het Indoor Sportcentrum waar FCE normaal haar thuisduels afwerkt, maar een mudvolle sporthal Strijp was ditmaal het decor waar de koploper van de eredivisie vanaf het allereerste begin de West-Brabanders hun wil oplegde.

‘Na de pauze geen wedstrijd meer’

Heel even mocht ZVV Kroeven de illusie koesteren een goed resultaat in Eindhoven weg te gaan halen. In de derde minuut opende Ahmed Didi de score, 0-1. Saïd Bouzambou en Dennis van den Eijnden lieten de droom van de bezoekers binnen vier minuten uiteenspatten, 2-1.Toen Dennis van den Eijnden in de negende minuut de 3-1 binnentikte, leek het duel al voortijdig beslist. Zakaria Amrani en topschutter Saïd Bouzambou bepaalden de ruststand op 5-1.

Na de pauze was het allang geen wedstrijd meer. Bouzambou tekende voor de 6-1. Een eigen doelpunt betekende de 7-1 en Ayoub Boukhari deed met twee treffers ook nog een duit in het zakje. Achraf Chouiter was bij een 8-1 stand de maker van het tweede doelpunt van ZVV Kroeven.