Yassin moet van de rechter slooppand Roosendaal verlaten

Vrienden van de Poëzie organise­ren natuur- en poëziewan­de­ling

De vrienden van de Poëzie organiseren op 4 maart een poëziewandeling in Zundert. De Vrienden van de Poëzie is een groep liefhebbers van gedichten die elkaar gevonden hebbein in café In den Anker in Zundert. Ze komen uit Zundert, Etten-Leur en Wuustwezel.