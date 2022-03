Wzc Sint-Michaël heeft eigen dynamische tuin

“Samen bewegen is goed voor lichaam en geest, ook op latere leeftijd. Je voelt je goed, blijft zelfstandig en ervaart een opperbeste leef kwaliteit. Bewegen bevordert ook het sociaal contact, omdat het mensen samenbrengt. Beweeglijk, geanimeerd, levenslustig, energiek, vlijtig, veerkrachtig. We maken onze bewoners en de buurt dynamisch in hun omgeving en daarom zijn we zo trots op deze tuin”, klinkt het bij Sint-Michaël.

Veel steun

G-SPORT Vlaanderen financierde 60 procent van de kosten. De overige 40 procent zamelde Sint-Michaël in via de ‘Hasta La Pasta’ (spaghettidag) en enkele lokale sponsors zoals Prima Print, Essen Press en apotheek Antverpia. Dankzij hen konden we vijf toestellen aankopen. Toen vernamen we ook van de werking van Cera. Zij investeren in welvaart en welzijn binnen onze samenleving en ook zij waren bereid ons 2.000 euro te schenken te schenken. Hiermee hebben we een zesde toestel kunnen kopen, de Chess-table. Onze laatste partner is de gemeente Essen en dan voornamelijk de schepen van sport, Brigitte Van Aert. Zij heeft dit project warm mee omarmd. De gemeente had twee buitenfitness-toestellen in de tuin van de serviceflats staan. Wij hebben deze mogen toevoegen aan onze beweegtuin.”