Wolf gespot in Kalmthout en Essen

In Essen werd de wolf gezien in de Achterstehoevestraat op Essen Hoek. Het dier wandelt/loopt er door de weilanden. Dat het om een wolf gaat, is ondertussen bevestigd door het INBO. De kans dat je ooit een wolf te zien krijgt, is heel klein. Wolven zijn vooral ’s nachts actief en het zijn schuwe dieren die contact met mensen vermijden. Bovendien hebben ze een goede schutkleur. “Als je een wolf ziet, blijf je best rustig. Het dier zal waarschijnlijk snel weglopen. Als de wolf toch niet wegloopt, kan je hem wegjagen door jezelf groot en dreigend te maken, door te roepen, in je handen te klappen en grote bewegingen te maken met je armen. Als je hond oog in oog staat met een wolf houd je de hond best aan de leiband. Een wolf kan een loslopende hond als een indringer of een prooi beschouwen en bijgevolg aanvallen.”