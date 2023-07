Willebrordse naam Valentijn leeft voort in nieuw appartementencomplex in Dorpsstraat

Bijna 7 ton cocaïne in beslag genomen in de Antwerpse haven

De Antwerpse douane heeft afgelopen zondag een uitzonderlijk grote partij van maar liefst 6.822 kg cocaïne in beslag kunnen nemen in de haven van Antwerpen. Dat laat het Antwerps parket weten. De cocaïne zat verborgen in een container op MPET-kaai 1742, met als deklading bananen, komende vanuit Ecuador.