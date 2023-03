Wildwesttaferelen in Roosendaal: beelden tonen schietpartij midden op straat

Op videobeelden die circuleren op sociale media en ook in handen zijn van deze site is duidelijk te zien dat meerdere personen betrokken zijn bij een flinke ruzie. Er wordt geschreeuwd en gegild en er klinken zeker drie schoten. Een ander slaat er met een lange staaf op los.

Vluchten

De schutter vlucht in een donkere Audi A6. Anderen gaan er in een tweede auto achteraan, een van de achtergebleven ruziemakers geeft daar nog een klap op. De Audi A6 is even na 17.30 uur aangetroffen op Zeggeveld. De auto is door de politie in beslag genomen.