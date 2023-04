Wietkwekerij opgerold in woning in Wouw

“Ik ben blij dat bewezen is dat hij de waarheid sprak”: Advocaat Tijl Teckmans reageert op vondst lichaam Britta Cloetens

Het lichaam van Britta Cloetens is terecht. 12 jaar hebben de speurders ernaar moeten zoeken nadat Tijl Teckmans haar om het leven had gebracht en haar lichaam wegmaakte. Na zo’n lange tijd, en een assisenproces dat al gevoerd werd, brengt die ontdekking natuurlijk veel commotie met zich mee. Advocaat Jan De Man, die Teckmans in 2015 bijstond, is één van de eersten die reageert. “Voor mijn cliënt zelf verandert er niets.”